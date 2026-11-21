Ngành công nghiệp bao bì Việt Nam đang có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu khi nhu cầu đóng gói, bảo quản và vận chuyển hàng hóa trên thế giới ngày càng đa dạng. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, logistics và công nghiệp chế biến, nhiều thị trường đang gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm bao bì có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể.

Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 11/2026, với chủ đề “Kết nối thông tin thị trường, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành bao bì Việt Nam” vừa qua, bà Lê Thị Như Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) cho biết, sản phẩm bao bì của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 172 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này được tổng hợp từ dữ liệu xuất khẩu của bốn nhóm sản phẩm tiêu biểu, gồm bao bì nhựa mềm, bao bì hộp giấy, bao bì carton sóng và nhãn hàng.

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của bốn nhóm sản phẩm này đạt khoảng 1,47 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 2,38 tỷ USD, tăng gần 15%.

Trong cơ cấu xuất khẩu, bao bì nhựa mềm có kim ngạch lớn nhất, đạt gần 1 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Nhóm nhãn hàng đạt khoảng 269 triệu USD, tăng hơn 3%; bao bì carton sóng đạt gần 99 triệu USD, tăng hơn 10%. Riêng nhóm bao bì hộp giấy đạt khoảng 108 triệu USD, giảm gần 7%.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là kết quả khảo sát đối với bốn nhóm sản phẩm, chưa phản ánh toàn bộ quy mô xuất khẩu của ngành công nghiệp bao bì Việt Nam.

Theo bà Lê Thị Như Hạnh, sản phẩm bao bì Việt Nam đã từng bước tiếp cận nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hà Lan và Úc.

Tuy nhiên, việc hiện diện tại nhiều quốc gia chưa đồng nghĩa với khai thác hiệu quả dung lượng nhập khẩu của các thị trường này. Thực tế cho thấy, tại một số thị trường có quy mô nhập khẩu lớn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đối với từng nhóm sản phẩm vẫn còn khiêm tốn.

Chẳng hạn, năm 2025, Pháp nhập khẩu khoảng 36 triệu USD sản phẩm thuộc nhóm carton sóng, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ đạt khoảng 115.000 USD. Tại Anh, kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm tương ứng đạt 47,6 triệu USD nhưng Việt Nam mới xuất khẩu khoảng 385.000 USD.

Tại Tây Ban Nha, kim ngạch nhập khẩu nhóm bao bì hộp giấy đạt khoảng 8,8 triệu USD, trong khi xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt khoảng 42.000 USD.

Tương tự, tại Nhật Bản, kim ngạch nhập khẩu nhóm hộp giấy được khảo sát trong năm 2025 đạt khoảng 23,4 triệu USD, nhưng xuất khẩu của Việt Nam mới đạt khoảng 2 triệu USD.

Ở khu vực Đông Nam Á, năm 2025, Singapore nhập khẩu nhóm carton sóng đạt khoảng 56,8 triệu USD, trong khi Việt Nam chỉ xuất khẩu khoảng 259.000 USD. Philippines nhập khẩu khoảng 88,4 triệu USD sản phẩm carton sóng nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mới đạt khoảng 822.000 USD.

Trong khi đó, Indonesia nhập khẩu khoảng 149,8 triệu USD sản phẩm thuộc nhóm hộp giấy, còn xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 3,1 triệu USD.

Tại Úc, kim ngạch nhập khẩu carton sóng năm 2025 đạt khoảng 11 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,1 triệu USD.

Theo VINPAS, những số liệu trên được sử dụng để minh họa sự khác biệt giữa quy mô nhập khẩu của từng thị trường và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đối với các nhóm sản phẩm được khảo sát, không phải phép tính thị phần chính xác.

Từ thực tế này, có thể thấy doanh nghiệp bao bì Việt Nam đã từng bước mở rộng phạm vi xuất khẩu, song mức độ khai thác giữa các thị trường còn khác nhau. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm khách hàng, mở rộng kênh phân phối và nâng cao giá trị xuất khẩu tại những thị trường đã có sự hiện diện.