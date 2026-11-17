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Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 2,11 tỷ USD, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, xuất khẩu đạt 628,6 triệu USD, giảm 35% YoY; nhập khẩu đạt 1,48 tỷ USD, giảm 7% YoY.

Với diễn biến trên, cán cân xuất nhập khẩu giữa hai nước tiếp tục nghiêng về phía Lào: Việt Nam nhập siêu 854,3 triệu USD từ thị trường Lào sau 10 tháng, tăng so với mức nhập siêu 626,7 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu bánh kẹo tăng gấp hơn 2 lần

Điểm sáng của bức tranh xuất khẩu sang lào trong 10 tháng đầu năm là nhóm hàng bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, với kim ngạch đạt 16,9 triệu USD, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11,4 triệu USD, tăng 153,4% YoY; hàng rau quả đạt 14 triệu USD, tăng 58,6% YoY. Một số nhóm hàng có kim ngạch lớn hơn cũng tăng: thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 43,6 triệu USD, tăng 19,5% YoY; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 41,3 triệu USD, tăng 15% YoY; phân bón các loại đạt 28,7 triệu USD, tăng 16,2% YoY.

Tuy nhiên, đà tăng chung của kim ngạch xuất khẩu sang Lào trong 10 tháng đầu năm vẫn bị kéo giảm bởi sản phẩm hóa chất. Nhóm hàng này chỉ đạt kim ngạch 8,8 triệu USD sau 10 tháng, giảm 97,5% so với mức 351,6 triệu USD của cùng kỳ năm trước; tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Lào giảm từ 36,3% xuống còn 1,4%.

Cùng trong nhóm các mặt hàng hàng xuất khẩu chủ lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác có kim ngạch cao nhất với 93 triệu USD, giảm 24,9% YoY; sản phẩm từ sắt thép đạt 42,6 triệu USD, giảm 25,3% YoY; sắt thép các loại đạt 34,9 triệu USD, giảm 18,8% YoY.

Nhập khẩu quặng và khoáng sản tăng mạnh

Kim ngạch nhập khẩu từ Lào giảm chủ yếu do nhóm hàng hóa khác giảm 15,6% YoY, còn 914,2 triệu USD trong 10 tháng; nhóm này chiếm tới 61,6% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Lào.

Cao su là nhóm hàng cụ thể có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 172 triệu USD, giảm 3,4% YoY. Than các loại đạt 148,9 triệu USD, tăng 9,4% YoY, với lượng nhập khẩu hơn 2,16 triệu tấn.

Điểm sáng nổi bật là quặng và khoáng sản khác đạt 91,3 triệu USD, gấp gần 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương ứng lượng nhập khẩu gần 1,9 triệu tấn. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 75,2 triệu USD, tăng 46,6% YoY. Ngược lại, phân bón các loại giảm 26,7% YoY, còn 62,8 triệu USD; ngô giảm 13,8% YoY, còn 10,6 triệu USD.