Xuất huyết tiêu hóa ồ ạt nguy hiểm như thế nào?

Khi mất máu nhiều, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như: da xanh tái, tay chân lạnh, vã mồ hôi, mạch nhanh, thở nhanh, chóng mặt, lừ đừ hoặc kích thích. Trường hợp nặng, người bệnh có thể tụt huyết áp, rối loạn ý thức, sốc mất máu và suy giảm chức năng các cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Xuất huyết tiêu hóa ồ ạt là một cấp cứu cần được xử trí khẩn trương. Đặc biệt với trẻ càng nhỏ, lượng máu dự trữ càng ít nên nguy cơ diễn tiến nặng nhanh. Vì vậy, phụ huynh không nên chờ trẻ tự ổn định hoặc tự điều trị tại nhà khi thấy trẻ có những triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa” - bác sĩ Mạc Quốc Dũng khuyến cáo.

Tùy nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định hồi sức chống sốc, truyền dịch, truyền máu và các chế phẩm máu khi cần thiết; đồng thời nhanh chóng tìm vị trí và nguyên nhân chảy máu để có phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ Mạc Quốc Dũng lưu ý: Khi thấy bản thân, người thân nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc phân có máu, đặc biệt kèm theo xanh tái, mệt lả, lừ đừ, vã mồ hôi, tay chân lạnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế những biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng và sức khỏe lâu dài của người bệnh.