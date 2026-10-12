Xuất hóa đơn điện tử thế nào cho đúng?

Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử

Thuế TP Hà Nội có văn bản trả lời doanh nghiệp (Công ty CP One Media Hub) về việc lập hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn, xử lý hóa đơn đã lập sai và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Người nhận chuyển nhượng nhà, đất được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. (Ảnh minh họa có sử dụng AI).

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua. Quy định này bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ; xuất hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn và các trường hợp lập hóa đơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trừ những trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Cũng theo cơ quan thuế, đối với cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Quy định này bao gồm cả dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền. Quy định này không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc.

Đối với dịch vụ viễn thông, bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng; dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu phải đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành đối soát dữ liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, thời điểm lập hóa đơn chậm nhất không quá hai tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ.

Hóa đơn điện tử lập sai được xử lý thế nào?

Với hóa đơn điện tử đã lập sai, bao gồm hóa đơn đã được cấp mã của cơ quan thuế và hóa đơn không có mã đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế, người bán thực hiện xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp hóa đơn sai mã số thuế, tên hàng hóa, hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc nội dung bắt buộc khác thuộc trường hợp được điều chỉnh hoặc thay thế, người bán có thể lựa chọn một trong hai cách này.

Nếu lựa chọn điều chỉnh, người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập sai. Hóa đơn phải có dòng chữ: "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm".

Nếu lựa chọn thay thế, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập sai. Hóa đơn mới phải có dòng chữ: "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm".

Người bán ký số trên hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế. Với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế, người bán gửi cho người mua. Với hóa đơn có mã, người bán gửi cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn mới rồi gửi cho người mua.

Trước khi điều chỉnh hoặc thay thế theo trường hợp trên, nếu người mua là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh, người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai.

Nếu người mua là cá nhân, người bán phải thông báo cho người mua hoặc thông báo trên website của mình, nếu có. Người bán lưu giữ văn bản thỏa thuận tại đơn vị và xuất trình khi cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót, người nộp thuế được khai bổ sung trong thời hạn năm năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế có sai, sót, theo các trường hợp pháp luật quy định.

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản, căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện. Nếu còn vướng mắc, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn trên website của Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4, cung cấp hồ sơ cụ thể để được hỗ trợ giải quyết.

Điều kiện giảm 10% lệ phí trước bạ nhà, đất

Thuế TP Hà Nội cũng có văn bản gửi tới các Thuế cơ sở thành phố Hà Nội về việc triển khai chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng.

Theo đó, người nhận chuyển nhượng nhà, đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đủ các điều kiện: có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; đã tích hợp đủ năm loại thông tin cơ bản trên ứng dụng VNeID theo yêu cầu của văn bản; thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử.

Chính sách áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi loại tài sản cho một công dân trong một năm kể từ ngày thông tư về chính sách này có hiệu lực và chỉ thực hiện trong thời gian nghị quyết liên quan còn hiệu lực.

Thời gian áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Từ ngày 1/3/2027, mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc chính sách này được thực hiện theo các thông tư gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, nếu có.

Thuế TP Hà Nội yêu cầu các Thuế cơ sở chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người nộp lệ phí trước bạ kê khai đúng, đủ chỉ tiêu đề nghị giảm trên tờ khai mẫu số 01/LPTB. Các đơn vị tiếp tục phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng đăng ký đất đai và UBND các phường, xã để triển khai.

Việc kiểm tra điều kiện được giảm thực hiện trên cơ sở kết quả xác thực từ hệ thống định danh và xác thực điện tử. Cơ quan thuế không yêu cầu người nộp lệ phí trước bạ nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào ngoài thành phần hồ sơ quy định.

Trước khi giải quyết giảm, cơ quan thuế phải tra cứu trên hệ thống theo số định danh cá nhân hoặc mã số thuế để xác định người nộp lệ phí đã được hưởng chính sách trong năm hay chưa, bảo đảm thực hiện đúng số lần được hưởng.