Xuất hiện xe số 110cc của Honda giá 38 triệu đồng sang hơn Future, phun xăng điện tử

Xe số Honda Wave 110 giá 38 triệu đồng sang hơn Future, phun xăng điện tử

Honda Wave 110 thế hệ mới tại thị trường Lào.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, cách đây ít ngày, NCX Honda đã chính thức ra mắt mẫu xe số Honda Wave 110 thế hệ mới tại thị trường Lào.

Theo thông tin của NCX Honda, Wave 110 – phanh tang trống có 3 màu gồm: Đỏ - đen; Xám – đen và Xanh dương – đen. Trong khi đó, Honda Wave 110S – phanh đĩa trước có 4 màu: Đỏ - đen; Xám – đen; Xanh đậm/xanh ngọc – đen và Xanh dương – đen.

Wave 110 – phanh tang trống có 3 màu

Về ngoại hình, Honda Wave 110 xuất hiện với diện mạo được làm mới theo hướng trẻ trung và thể thao hơn, trong khi vẫn duy trì những giá trị quen thuộc của dòng xe số phổ thông: thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Điểm đáng chú ý nhất trên Honda Wave 110 mới nằm ở bộ tem Sticker 3D Active Dynamic mới. Các mảng đồ họa được thiết kế theo phong cách năng động, tạo điểm nhấn trên phần thân xe vốn có kiểu dáng underbone quen thuộc.

Honda Wave 110 xuất hiện với diện mạo được làm mới theo hướng trẻ trung và thể thao hơn

Phần đầu xe tiếp tục mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Wave, với cụm đèn pha tạo hình sắc nét và mặt nạ trước được vuốt gọn. Logo NCX xuất hiện nổi bật trên thân xe, đi kèm các đường chỉ trang trí tương phản, giúp tổng thể chiếc xe trông hiện đại hơn.

Cụm đèn hậu phía sau cũng được thiết kế lại theo hướng góc cạnh. Honda cung cấp cho mẫu xe này nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau, bao gồm đỏ, xám, xanh đậm và xanh dương.

Khu vực người lái được trang bị bảng đồng hồ kết hợp giữa các thông tin hiển thị dạng analog và đèn báo điện tử.

Khu vực người lái được trang bị bảng đồng hồ kết hợp giữa các thông tin hiển thị dạng analog và đèn báo điện tử. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng theo dõi tốc độ, mức nhiên liệu và các thông tin vận hành cơ bản. Một trong những trang bị đáng chú ý khác là khóa Key-Shutter, tích hợp màn trập bảo vệ ổ khóa. Đây là trang bị hướng đến tính tiện dụng và hỗ trợ tăng khả năng bảo vệ xe trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Wave 110 hoàn toàn mới là động cơ dung tích 110cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử.

Xe đi kèm hộp số 4 cấp, hướng đến khả năng vận hành nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Với trọng lượng được công bố khoảng 97 kg, mẫu xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng và điều kiện di chuyển trong đô thị.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Wave 110 hoàn toàn mới là động cơ dung tích 110cc

Bình xăng có dung tích 3,7 lít, trong khi chiều cao yên ở mức 770 mm. Các thông số này tiếp tục cho thấy Wave 110 được định vị là một mẫu xe số thực dụng, dễ tiếp cận và phục vụ chủ yếu cho nhu cầu đi lại thường ngày.

Giá xe số 110cc Honda Wave 110

Theo ghi nhận, Honda Wave 110 mới đã có mặt tại đại lý với 2 phiên bản Wave 110 (phanh tang trống) và Wave 110S (phanh đĩa), mức giá niêm yết mở bán dao động từ 32.990.000 – 34.750.000 KIP (tương đương 38 – 40 triệu đồng).

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, hiện ở Việt Nam có bán Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan có giá bán tại các đại lý tư nhân Việt Nam dao động từ 73,5 đến 85 triệu đồng tùy phiên bản .

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.

Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.