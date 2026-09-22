Xuất hiện xe máy điện phong cách cổ điển, vận tốc115km/h, đi 154km/lần sạc, công nghệ tựa ô tô giá có vượt tầm?

Xe máy điện phong cách cổ điển, vận tốc115km/h, đi 154km/lần sạc, công nghệ như ô tô

Xe điện Flying Flea C6 mang phong cách cổ điển

Theo Tạp chí Người đưa tin, Royal Enfield Flying Flea C6 vừa được bổ sung thêm lựa chọn màu Parachute White tại thị trường Ấn Độ, sau khi mẫu xe điện này bắt đầu được bán ra từ tháng 4.

Màu sơn mới không đi kèm thay đổi về động cơ hay hệ thống pin. Flying Flea C6 tiếp tục gây chú ý với kiểu dáng neo-retro, phuộc trước dạng girder đặc trưng cùng động cơ điện mạnh tương đương khoảng 21 mã lực.

Đáng chú ý, dù sở hữu thiết kế mang nhiều nét cổ điển, mẫu xe lại được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như màn hình TFT, ABS, kết nối 4G, Wi-Fi, Bluetooth và cập nhật phần mềm qua mạng.

Flying Flea là thương hiệu xe điện được phát triển dưới sự hậu thuẫn của Royal Enfield. Với C6, hãng lựa chọn một hướng đi khác so với nhiều mẫu mô tô điện có thiết kế góc cạnh, mang màu sắc tương lai đang xuất hiện trên thị trường.

Flying Flea C6 sử dụng phong cách neo-retro, lấy cảm hứng từ những chiếc Flying Flea xuất hiện từ thập niên 1940.

Royal Enfield Flying Flea C6 vừa được bổ sung thêm lựa chọn màu Parachute White

Một trong những chi tiết dễ nhận biết nhất nằm ở hệ thống treo phía trước. Thay vì sử dụng phuộc ống lồng thông thường, C6 được trang bị girder fork bằng nhôm đúc. Kết cấu phuộc lộ ra bên ngoài vừa đóng vai trò kỹ thuật, vừa trở thành một phần trong ngôn ngữ thiết kế của chiếc xe.

Đèn pha hình tròn, thân xe tương đối gọn và yên xe được tạo hình tối giản tiếp tục nhấn mạnh phong cách cổ điển.

Trong khi đó, hệ thống pin được bố trí ở khu vực trung tâm khung xe. Royal Enfield cũng tập trung vào việc kiểm soát trọng lượng của phương tiện, yếu tố đặc biệt quan trọng với mô tô điện do bộ pin thường khiến tổng khối lượng tăng đáng kể.

Phiên bản mới sử dụng màu Parachute White, bổ sung lựa chọn cho khách hàng nhưng không làm thay đổi kết cấu hay trang bị.

Tốc độ tối đa của Flying Flea C6 đạt 115 km/h.

Sự kết hợp giữa thiết kế lấy cảm hứng từ quá khứ và hệ truyền động thuần điện cũng là điểm giúp Flying Flea C6 tạo ra khác biệt trong nhóm mô tô điện đô thị.

Trái với ngoại hình mang phong cách cổ điển, hệ truyền động của Royal Enfield Flying Flea C6 hoàn toàn hiện đại. Xe sử dụng động cơ điện có công suất cực đại 15,4 kW, tương đương khoảng 20,9 mã lực. Mô-men xoắn cực đại của động cơ đạt 60 Nm.

Nhà sản xuất đồng thời đưa ra thông số mô-men xoắn tại bánh xe lên tới 400 Nm.

Hai con số này không nên được đặt ngang nhau để so sánh trực tiếp. Mức 60 Nm thể hiện mô-men xoắn của động cơ, trong khi 400 Nm tại bánh xe là kết quả sau khi lực kéo được truyền qua hệ thống truyền động với tỷ số truyền tương ứng.

Tốc độ tối đa của Flying Flea C6 đạt 115 km/h.

Thông số này đưa C6 vượt khỏi phạm vi của những mẫu xe điện đô thị tốc độ thấp. Xe có thể đáp ứng những hành trình có yêu cầu tốc độ cao hơn, dù phạm vi hoạt động thực tế khi duy trì tốc độ lớn sẽ khác so với con số thử nghiệm tiêu chuẩn.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin dung lượng 3,91 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, Flying Flea C6 có thể di chuyển tối đa khoảng 154km/lần sạc đầy.

Hệ thống pin hỗ trợ ba phương thức sạc gồm Rapid, Standard và Trickle.

Tương tự các phương tiện điện khác, 154 km là phạm vi hoạt động theo điều kiện thử nghiệm được công bố. Quãng đường người dùng đạt được trong thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, chế độ lái, tải trọng, nhiệt độ, địa hình và cách tăng giảm ga.

Hệ thống pin hỗ trợ ba phương thức sạc gồm Rapid, Standard và Trickle.

Với chế độ sạc nhanh theo thông số được công bố, thời gian đưa dung lượng pin từ 20% lên 80% mất hơn một giờ. Đây cũng là yếu tố cần cân nhắc khi đặt Flying Flea C6 cạnh các mẫu mô tô sử dụng động cơ đốt trong, vốn chỉ mất vài phút để tiếp nhiên liệu.

Flying Flea C6 không chỉ tập trung vào động cơ điện mà còn được trang bị nhiều công nghệ phục vụ người lái. Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT toàn phần, thay thế kiểu đồng hồ cơ truyền thống thường gắn với thiết kế mô tô cổ điển.

Flying Flea C6 không chỉ tập trung vào động cơ điện mà còn được trang bị nhiều công nghệ phục vụ người lái.

Hệ thống kết nối hỗ trợ 4G, Wi-Fi và Bluetooth, qua đó mở rộng khả năng tương tác giữa xe với người dùng.

Các tính năng được giới thiệu bao gồm dẫn đường, theo dõi một số thông tin của phương tiện từ xa và cập nhật phần mềm OTA. Điều này giúp nhà sản xuất có thể bổ sung hoặc tối ưu một số chức năng thông qua phần mềm mà không nhất thiết đưa xe tới cơ sở dịch vụ.

Flying Flea C6 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, một trang bị đáng chú ý đối với mẫu mô tô điện có khả năng đạt tốc độ 115 km/h.

Giá xe máy điện Royal Enfield Flying Flea C6

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, tại Ấn Độ, Royal Enfield Flying Flea C6 được công bố với mức giá từ khoảng 279.000 rupee (tương đương khoảng 75,6 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo).

Đây là giá tại thị trường Ấn Độ, không phải giá bán tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin trong nguồn cho thấy Flying Flea C6 sẽ được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Xét riêng về thông số, C6 tạo ra một cấu hình khá đáng chú ý: động cơ 15,4 kW, mô-men xoắn 60 Nm, tốc độ tối đa 115 km/h và phạm vi hoạt động công bố 154 km. Đi cùng đó là phuộc girder bằng nhôm đúc, ABS, màn hình TFT và khả năng kết nối 4G, Wi-Fi, Bluetooth.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.