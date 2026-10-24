Xuất hiện xe máy điện giá 27,2 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn SH Mode đi 120km/1 lần sạc, tăng tốc 40km/h

Xe máy điện thiết kế đẹp hơn SH Mode đi 120km/1 lần sạc, tăng tốc 40km/h

e-Sprinto G1

Theo Tạp chí công nghệ Techz, thị trường xe máy điện Ấn Độ vừa chính thức đón chào mẫu xe mới mang tên e-Sprinto G1, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu e-Sprinto khi bước chân vào phân khúc xe hai bánh dành cho khách hàng cá nhân.

Về ngoại hình, e-Sprinto G1 được phân phối với bốn tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm đen than, xám đá, xanh chân trời và xanh thông. Mẫu xe tay ga chạy điện này sở hữu thiết kế mang phong cách hoài cổ, kết hợp với những đường nét thiết kế vuông vức, gợi nhớ đến các dòng xe tay ga phổ thông quen thuộc trên thị trường. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED hình vuông, tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày sắc sảo, đi kèm đèn hậu LED toàn phần ở phía sau và các chi tiết ốp crôm sáng bóng tạo nên vẻ lịch lãm.

e-Sprinto G1 được phân phối với bốn tùy chọn màu sắc trẻ trung

Mẫu xe tay ga chạy điện giá rẻ e-Sprinto G1 được trang bị một màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông số vận hành cơ bản, đồng thời hỗ trợ tính năng định vị thông qua gói đăng ký tùy chọn theo nhu cầu. Khả năng thực dụng của e-Sprinto G1 được tối ưu hóa nhờ khoảng sáng gầm xe đạt 165 mm, cùng trọng lượng bản thân chỉ ở mức 81 kg, giúp người lái dễ dàng xoay trở trong không gian hẹp.

e-Sprinto G1 được trang bị một màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ ràng

Xe có khả năng tải trọng lên tới 150 kg, đáp ứng tốt nhu cầu chở hai người lớn hoặc mang theo nhiều đồ đạc cồng kềnh cho các chuyến đi mua sắm hàng ngày.

Xe có khả năng tải trọng lên tới 150 kg

Sự an toàn của người lái được bảo đảm nhờ phanh tang trống ở cả hai bánh với hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đều đặn, kết hợp cùng bộ mâm thép 12 inch, bọc bên ngoài là lớp lốp không săm bám đường tốt.

Sự an toàn của người lái được bảo đảm nhờ phanh tang trống ở cả hai bánh với hệ thống phanh kết hợp CBS

Sức mạnh vận hành của e-Sprinto G1 đến từ cấu hình pin linh hoạt, được chia thành ba phiên bản tùy chọn nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng gói pin 2.0 kWh loại LFP, mang lại quãng đường di chuyển khoảng 80 km. Trong khi đó, phiên bản trung cấp dùng pin 2.5 kWh, cho tầm hoạt động 100 km sau mỗi lần sạc đầy. Đáng chú ý là phiên bản cao cấp nhất trang bị khối pin 3.0 kWh, sử dụng tế bào pin LMFP tiên tiến, cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa lên tới 130 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian để sạc đầy năng lượng cho bộ pin này mất khoảng 4,5 giờ, khá thuận tiện để người dùng cắm sạc qua đêm tại nhà cho hành trình ngày hôm sau.

Hệ thống truyền động của e-Sprinto G1 cung cấp ba chế độ lái linh hoạt

Hệ thống truyền động của e-Sprinto G1 cung cấp ba chế độ lái linh hoạt gồm Eco giới hạn tốc độ ở 30 km/h để tiết kiệm năng lượng, City đạt tốc độ tối đa 40 km/h và Sport cho phép đạt vận tốc cao nhất 50 km/h. Mặc dù có tốc độ tối đa chỉ ở mức vừa phải, mẫu xe này vẫn gây ấn tượng với khả năng tăng tốc từ 0 đến 40 km/h trong vòng 8 giây và khả năng leo dốc nghiêng 12 độ một cách ổn định.

Giá xe máy điện e-Sprinto G1

Mức giá khởi điểm của e-Sprinto G1 tại Ấn Độ được hãng niêm yết từ 89.999 Rs (tương đương khoảng 27,2 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn có giá lên tới 99.999 Rs (khoảng 30,3 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn nhiều so với Honda Vision và SH Mode, giúp e-Sprinto G1 tiếp cận tốt với nhóm khách hàng đang tìm kiếm phương tiện di chuyển tiết kiệm.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.