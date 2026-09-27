Xuất hiện xe máy điện giá 16,5 triệu đồng đi tới 100 km/lần sạc, có smartkey

Xe máy điện đi tới 100 km/lần sạc, có smartkey

Xe máy điện Pega Go-S

Pega Go-S là mẫu xe máy điện hướng tới phân khúc phổ thông. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn phù hợp nhu cầu di chuyển trong thành phố, xe gây chú ý với động cơ công suất cực đại 1.550W, phanh đĩa trước và quãng đường được công bố tới 100 km/lần sạc.

Công bố từ Pega Việt Nam, mẫu xe hiện có 6 lựa chọn màu sắc gồm xanh dương, xanh lá, đen, đỏ, trắng và be.

Pega Go-S được phát triển theo hướng ưu tiên sự gọn gàng và dễ xoay trở trong điều kiện giao thông đô thị. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.690 x 700 x 1.000 mm, chiều dài cơ sở 1.250 mm và trọng lượng 94 kg.

Kích thước này giúp Go-S tương đối nhỏ gọn so với nhiều mẫu xe máy thông thường. Đây có thể là lợi thế đối với người thường xuyên phải di chuyển trên những tuyến đường đông đúc, ngõ nhỏ hoặc cần tìm chỗ đỗ xe trong không gian hạn chế.

Một trang bị đáng chú ý trong tầm giá là hệ thống Smartkey.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Bên cạnh việc hỗ trợ khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm, đèn LED còn có ưu điểm về mức tiêu thụ điện và tuổi thọ so với một số loại bóng chiếu sáng truyền thống.

Phía trước người điều khiển là bảng đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị các thông tin như tốc độ, tình trạng xe, cảnh báo lỗi và mức năng lượng còn lại.

Một trang bị đáng chú ý trong tầm giá là hệ thống Smartkey. Ngoài chìa khóa cơ, người dùng có thể sử dụng khóa thông minh nhằm giảm bớt một số thao tác khi sử dụng xe. Hệ thống còn hỗ trợ tính năng tìm xe tại khu vực đỗ, hữu ích trong những bãi xe đông phương tiện.

Phần yên được chia rõ vị trí dành cho người lái và hành khách phía sau. Thiết kế yên tương đối dày, trong khi khu vực tiếp xúc được xử lý nhằm hạn chế trượt trong quá trình sử dụng.

Động cơ 1.550W, đi tới 100 km mỗi lần sạc

Khả năng vận hành là một trong những điểm đáng chú ý trên Pega Go-S. Xe sử dụng động cơ điện có công suất cực đại 1.550W, thông số phù hợp với mục tiêu chủ yếu là di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Theo thông tin được cung cấp, Pega Go-S có thể đạt tốc độ khoảng 45-50 km/h. Phạm vi hoạt động được công bố lên tới 100 km sau mỗi lần sạc, trong điều kiện xe duy trì tốc độ trung bình khoảng 30 km/h. Đây là điều kiện quan trọng cần lưu ý khi tham khảo con số 100 km.

Trong quá trình sử dụng thực tế, quãng đường xe có thể đi được sẽ thay đổi tùy theo tốc độ, tải trọng, địa hình, tình trạng pin hoặc ắc quy, áp suất lốp, nhiệt độ môi trường và cách người dùng tăng giảm ga.

Đặc biệt, khi thường xuyên vận hành ở tốc độ cao hoặc chở tải trọng lớn, phạm vi hoạt động có thể thấp hơn đáng kể so với mức công bố trong điều kiện thử nghiệm.

Pega Go-S sử dụng bộ sạc nguồn điện 220V - 50Hz, phù hợp với nguồn điện dân dụng phổ biến. Thời gian để sạc đầy được công bố khoảng 6-8 giờ.

Với thời gian này, người dùng có thể lựa chọn sạc qua đêm nếu nhu cầu sử dụng xe chủ yếu diễn ra vào ban ngày.

Thông tin được cung cấp cũng đề cập khả năng chống nước của xe. Tuy nhiên, chưa có cấp bảo vệ IP cụ thể đối với động cơ, bộ điều khiển hay hệ thống năng lượng trong dữ liệu hiện có.

Vì vậy, không nên hiểu khả năng đi mưa đồng nghĩa với việc Pega Go-S có thể vận hành an toàn trong mọi điều kiện ngập nước. Người sử dụng xe điện vẫn nên tránh khu vực ngập sâu hoặc nơi không xác định được mực nước.

Ở hệ thống treo, Pega Go-S sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau. Cấu hình giảm xóc đôi phía sau phù hợp với một mẫu xe được thiết kế cho nhu cầu chở hai người và sử dụng thường xuyên trong thành phố.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống bánh sau.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống bánh sau.

Phanh đĩa phía trước mang lại khả năng kiểm soát lực hãm tốt hơn so với cấu hình sử dụng phanh tang trống ở cả hai bánh. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không đề cập ABS hoặc CBS, vì vậy không nên mặc định Go-S sở hữu các hệ thống hỗ trợ phanh này.

Xét trên mức giá 16,5 triệu đồng, Pega Go-S tập trung vào những trang bị thiết yếu hơn là chạy đua công nghệ. Người dùng có hệ thống đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số, Smartkey, tính năng tìm xe, phanh đĩa trước và động cơ công suất cực đại 1.550W.

Điểm đáng chú ý hơn cả vẫn là phạm vi hoạt động.

Xe di chuyển khoảng 100km/lần sạc

Mức 100 km/lần sạc được công bố khi di chuyển ở tốc độ trung bình khoảng 30 km/h có thể đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hàng ngày của nhiều người mà không phải sạc xe liên tục. Tuy nhiên, quãng đường thực tế cần được tính toán dựa trên điều kiện sử dụng của từng người.

Giá xe máy điện Pega Go-S

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, với 6 lựa chọn màu sắc và mức giá 16,5 triệu đồng, Pega Go-S nằm trong nhóm xe máy điện phổ thông dành cho người ưu tiên chi phí mua ban đầu, thiết kế gọn và phạm vi hoạt động tương đối dài.

So với những mẫu xe điện có giá cao hơn, Go-S không sở hữu danh sách công nghệ quá phức tạp. Thay vào đó, động cơ 1.550W, tốc độ tối đa 45-50 km/h, phạm vi công bố 100 km cùng Smartkey và phanh đĩa trước là những thông số chính tạo nên cấu hình của mẫu xe này.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.