Xuất hiện xe ga Honda động cơ 125cc giá 38 triệu đồng thiết kế độc đáo, có ABS, đồng hồ LCD

Xe ga Honda động cơ 125cc thiết kế độc đáo, có ABS, đồng hồ LCD

Xe máy Honda NS125FX khoác diện mạo Freedom Gundam

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, trở thành phiên bản đặc biệt đáng chú ý của dòng xe máy tay ga NS125FX. Mẫu xe là sản phẩm hợp tác với thương hiệu Mobile Suit Gundam SEED, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và cộng đồng yêu thích Gundam.

Không chỉ thay đổi màu sơn và bộ tem, NS125FX phiên bản đặc biệt vẫn sở hữu những trang bị đáng chú ý như động cơ eSP 124cc, phun xăng điện tử PGM-FI, ABS bánh trước, hệ thống đèn LED, đồng hồ VA LCD và cổng sạc USB.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition nằm ở ngoại hình.

Xe sử dụng trắng và xanh dương làm hai màu chủ đạo, kết hợp những chi tiết đỏ và vàng. Đây cũng là cách phối màu đặc trưng của Freedom Gundam trong Mobile Suit Gundam SEED.

Hai bên yếm xuất hiện họa tiết đôi cánh được lấy cảm hứng từ cụm Backpack của Freedom Gundam. Honda còn bổ sung dòng chữ ZGMF-X10A FREEDOM GUNDAM, mã hiệu của mẫu mobile suit nổi tiếng, giúp tăng khả năng nhận diện của phiên bản hợp tác.

Bên dưới lớp áo đặc biệt, kích thước tổng thể của xe vẫn phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị.

NS125FX dài 1.820 mm, rộng 685 mm và cao 1.155 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.246 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 134 mm.

Đáng chú ý, chiều cao yên chỉ 740 mm, thấp hơn khá nhiều mẫu scooter phổ biến hiện nay. Kết hợp trọng lượng vận hành 106 kg, thông số này giúp xe tương đối dễ tiếp cận với những người có vóc dáng vừa phải.

Động cơ eSP 124cc, tiêu thụ khoảng 2 lít/100 km

Phần yên dài 680 mm, trong khi lớp mút có độ dày 49 mm nhằm tăng sự thoải mái cho người lái và hành khách. Honda sử dụng mâm 12 inch ở bánh trước kết hợp lốp 90/90-12. Bánh sau có mâm 10 inch và lốp 100/90-10.

Honda NS125FX tiếp tục sử dụng khối động cơ eSP xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí với dung tích thực 124cc.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 7 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực tại 7.750 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI đảm nhiệm việc cung cấp nhiên liệu. Honda đồng thời trang bị bộ đề ACG Starter nhằm giúp quá trình khởi động động cơ diễn ra êm hơn và hạn chế tiếng ồn.

Theo thông số được công bố, NS125FX có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một thông số đáng chú ý. Mức tiêu thụ trung bình được công bố khoảng 2 lít/100 km, tương đương khoảng 50 km/lít trong điều kiện thử nghiệm.

NS125FX có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h.

Xe có bình nhiên liệu dung tích 5,7 lít. Với mức tiêu thụ trên, phạm vi lý thuyết sau một lần đổ đầy bình có thể tiến sát 300 km. Con số thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện đường sá, tải trọng, tốc độ và thói quen sử dụng ga.

Đây là cấu hình hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày hơn là hiệu suất cao. Công suất 9,5 mã lực kết hợp kích thước nhỏ và trọng lượng 106 kg phù hợp với đặc tính của một chiếc scooter 125cc sử dụng chủ yếu trong thành phố.

Bên cạnh thiết kế Gundam, danh sách trang bị là điểm đáng chú ý khác trên Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition. Bánh trước sử dụng phanh đĩa kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trong khi bánh sau sử dụng phanh tang trống.

ABS bánh trước có thể giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh trong một số tình huống phanh gấp, đặc biệt khi mặt đường có độ bám thấp.

Hệ thống giảm xóc phía sau cho phép điều chỉnh tải trước Preload với 5 cấp độ giúp người dùng thay đổi thiết lập tùy theo tải trọng hoặc nhu cầu sử dụng.

Honda cũng trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn xe, đi kèm đèn cảnh báo nguy hiểm hazard.

Phía trước người điều khiển là cụm đồng hồ VA LCD, hiển thị các thông tin vận hành cần thiết. Xe còn có cổng USB phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động và khoang chứa đồ dưới yên.

Giá xe ga Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition

Theo Tạp chí Người đưa tin, tại Trung Quốc, Honda NS125FX Freedom Gundam Limited Edition được công bố với mức giá 9.980 nhân dân tệ - khoảng 38,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Tuy nhiên, mức 38,6 triệu đồng là giá quy đổi từ thị trường Trung Quốc, không phải giá bán tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin Honda sẽ phân phối chính hãng phiên bản NS125FX đặc biệt này tại nước ta.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.