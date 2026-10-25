Xuất hiện xe ga 150cc giá 32,6 triệu đồng thiết kế hoài cổ, đa dạng tiện ích cạnh tranh Vision nếu về Việt Nam

Xe ga 150cc thiết kế hoài cổ, đa dạng tiện ích

Xe tay ga Bera Milan 150

Thị trường xe tay ga tiếp tục xuất hiện thêm lựa chọn đáng chú ý khi Bera Milan 150 chính thức được giới thiệu tại Colombia.

Nếu xét riêng dung tích động cơ, Bera Milan 150 nhỉnh hơn Honda Vision 110cc và Honda SH Mode 125cc đang được phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, ưu tiên chi phí mua ban đầu, thiết kế gọn nhẹ và khả năng di chuyển trong đô thị.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, đáng chú ý, dù có mức giá tương đối thấp, Bera Milan 150 vẫn được trang bị đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số và hai cổng sạc dành cho thiết bị di động.

Khác với những mẫu xe tay ga theo đuổi phong cách thể thao, Bera Milan 150 được thiết kế theo hướng tân cổ điển, kết hợp những đường nét mềm mại với các chi tiết hiện đại.

Phần đầu xe có kiểu dáng bo tròn, thân xe sử dụng nhiều đường cong liền mạch, tạo cảm giác thanh lịch và phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày. Đáng chú ý, xe sở hữu sàn để chân phẳng, giúp người lái dễ dàng lên xuống và có thêm không gian để chân khi di chuyển.

Bera Milan 150 được thiết kế theo hướng tân cổ điển

Yên xe được thiết kế dài, sử dụng lớp đệm tương đối dày, hướng đến sự thoải mái cho cả người điều khiển và hành khách phía sau.

Bên cạnh đó, tư thế lái thẳng lưng kết hợp với tay lái bố trí cao giúp Bera Milan 150 phù hợp với môi trường giao thông đô thị, nơi người dùng thường xuyên phải dừng và di chuyển ở tốc độ thấp.

Về trang bị, mẫu xe sử dụng hệ thống đèn pha LED, mang lại diện mạo hiện đại hơn so với phong cách thiết kế cổ điển bên ngoài. Cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có nền hiển thị màu xanh lam, cung cấp những thông tin cần thiết trong quá trình vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác là xe được tích hợp hai cổng sạc gồm USB-A và USB Type-C, hỗ trợ người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị tương thích. Đây là tiện ích phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng điện thoại để dẫn đường, liên lạc hoặc phục vụ công việc.

Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa nêu rõ công suất đầu ra của cổng USB-C, vì vậy chưa thể xác nhận khả năng sạc nhanh theo một tiêu chuẩn cụ thể.

Điểm tạo nên sức hút của Bera Milan 150 nằm ở khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 150cc, sử dụng chu trình 4 thì và hệ thống làm mát bằng không khí.

Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT giúp người lái vận hành thuận tiện mà không cần thao tác sang số.

So với Honda Vision có dung tích động cơ khoảng 110cc và Honda SH Mode sử dụng động cơ 125cc, Bera Milan 150 sở hữu dung tích lớn hơn. Tuy nhiên, dung tích động cơ không phải yếu tố duy nhất quyết định sức mạnh của một chiếc xe.

Khả năng tăng tốc, lực kéo và hiệu suất vận hành còn phụ thuộc vào công suất, mô-men xoắn, trọng lượng, hệ thống truyền động và cách tinh chỉnh động cơ.

Bera Milan 150 sở hữu dung tích lớn hơn.

Hiện thông tin được cung cấp chưa có số liệu chính thức về công suất và mô-men xoắn của Bera Milan 150. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định mẫu xe này mạnh hơn Honda Vision hay SH Mode trong điều kiện vận hành thực tế.

Theo thông số giới thiệu, Bera Milan 150 có trọng lượng khoảng 88 kg, tương đối nhẹ đối với một mẫu xe tay ga sử dụng động cơ 150cc. Trọng lượng thấp có thể mang lại lợi thế khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong những khu vực chật hẹp.

Xe được trang bị bình xăng dung tích 5 lít, với mức tiêu thụ nhiên liệu tham khảo khoảng 2,5 lít/100 km. Nếu tính theo thông số này, một bình xăng đầy có thể giúp xe di chuyển khoảng 200 km trong điều kiện lý tưởng.

Dù vậy, quãng đường thực tế sẽ thay đổi tùy tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông và thói quen sử dụng.

Bera Milan 150 sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau.

Về hệ thống phanh, Bera Milan 150 sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng thủy lực ở bánh trước và giảm xóc đơn bố trí lệch ở phía sau. Xe còn được trang bị vành hợp kim, hướng đến sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và nhu cầu vận hành hằng ngày.

Thông tin giới thiệu chưa xác nhận sự hiện diện của hệ thống chống bó cứng phanh ABS, vì vậy người mua cần kiểm tra kỹ trang bị an toàn trên phiên bản thực tế.

Giá xe ga 150cc Bera Milan 150 có rẻ hơn Honda Vision?

Tại thị trường Colombia, Bera Milan 150 được giới thiệu với mức giá niêm yết 3.999.000 peso Colombia (COP). Theo mức quy đổi được nêu trong thông tin ra mắt, giá xe tương đương khoảng 32,6 triệu đồng Việt Nam.

Đây là mức giá đáng chú ý đối với một mẫu xe tay ga trang bị động cơ 150cc, đặc biệt khi đi kèm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống đèn LED và hai cổng sạc. Tuy nhiên, 32,6 triệu đồng chỉ là giá quy đổi từ thị trường Colombia, không phải giá bán tại Việt Nam.

Nếu được nhập khẩu và phân phối trong nước, giá xe có thể thay đổi do thuế, phí, chi phí vận chuyển và chính sách của đơn vị kinh doanh.

Vì vậy, không thể kết luận Bera Milan 150 rẻ hơn Honda Vision hay SH Mode tại Việt Nam chỉ dựa trên mức giá quy đổi này.

Ở góc độ sản phẩm, Bera Milan 150 có lợi thế về dung tích động cơ và trọng lượng được công bố, trong khi những mẫu xe Honda đang bán tại Việt Nam có hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và phụ tùng quen thuộc với người tiêu dùng.

Đáng chú ý, khách hàng mua Bera Milan 150 tại thị trường được giới thiệu còn có thể nhận bộ phụ kiện gồm găng tay, áo phản quang và giá đỡ điện thoại theo chương trình bán hàng. Hiện chưa có thông tin chính thức về kế hoạch phân phối Bera Milan 150 tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

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SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.