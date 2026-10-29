Xuất hiện website giả mạo hệ thống định danh điện tử VNeID

(Website giả mạo này được thiết kế giao diện gần giống với hệ thống VNeID chính thức)

Website giả mạo này được thiết kế giao diện gần giống với hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng rất dễ nhầm lẫn. Việc đăng nhập vào trang web này sẽ khiến người dân đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ thông tin cá nhân của bản thân và gia đình, lộ dữ liệu ngân hàng, mã xác thực OTP, hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Giao diện và hoạt động của hệ thống định danh điện tử VNeID giả mạo bcavneid.com.

Kẻ gian đã sử dụng tên miền lồng ghép chữ viết tắt của cơ quan chức năng (bca - Bộ Công an) với tên ứng dụng VNeID nhằm tạo dựng lòng tin. Khi người dùng truy cập và đăng nhập thông tin, hệ thống máy chủ của đối tượng xấu sẽ ghi nhận tức thì số căn cước công dân, số điện thoại, mật khẩu và mã xác thực OTP (được gửi về máy nạn nhân và do người dùng nhập vào khi nhầm lẫn website).

Từ nguồn dữ liệu này, đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản định danh điện tử, thâm nhập các dịch vụ tài chính, ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết để thực hiện giao dịch rút tiền bất hợp pháp. Đáng ngại hơn, một số kịch bản lừa đảo còn dẫn dụ người dùng cấp quyền truy cập sâu hoặc tải về tập tin khả nghi, tạo điều kiện cho mã độc kiểm soát thiết bị từ xa.

Thủ đoạn này thường được kết hợp với kịch bản thao túng tâm lý diễn ra thường xuyên thời gian qua. Trong đó, kẻ gian thường giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan hành chính gọi điện thông báo tài khoản định danh mức 2 bị lỗi, yêu cầu đồng bộ hồ sơ hoặc kích hoạt tài khoản khẩn cấp, sau đó gửi đường dẫn qua tin nhắn SMS, mạng xã hội để dẫn dụ nạn nhân vào bẫy đánh cắp dữ liệu.

Trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân diện rộng, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại cổng thông tin chính thức có đuôi tên miền .gov.vn.

Đối với hệ thống định danh VNeID , người dùng chỉ đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên ứng dụng chính thức do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành trên các kho ứng dụng chính thống (App Store, Google Play) hoặc qua cổng thông tin chính thống của Bộ Công an; không truy cập đường dẫn lạ chia sẻ qua tin nhắn hay mạng xã hội.

Người dân cần hết sức cảnh giác với trang giả mạo VNeID của Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, dù đây không phải là thủ đoạn mới nhưng các đối tượng liên tục thay đổi hình thức tinh vi hơn, đánh vào tâm lý chủ quan và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của một số người dân để dụ dỗ truy cập, đăng nhập thông tin.

Nguyên tắc phòng tránh an toàn 1. Chỉ tải ứng dụng chính thống: Chỉ cài đặt VNeID từ App Store (cho iOS) hoặc CH Play (cho Android), do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát hành. 2. Kiểm tra tên miền website: Các cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước luôn có đuôi .gov.vn (thí dụ: Cổng Dịch vụ công quốc gia tại dichvucong.gov.vn hoặc trang chính thức của VNeID tại vneid.gov.vn). 3. Không làm việc qua điện thoại: Cán bộ Công an không gọi điện hướng dẫn cài đặt VNeID qua mạng xã hội, không yêu cầu cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại. 4. Đăng ký định danh mức 2 trực tiếp: Việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bắt buộc phải đến làm trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước (để chụp ảnh, quét vân tay), không thể làm thay qua mạng.

Nếu bạn hoặc người thân vừa bấm vào đường dẫn lạ hay cài đặt ứng dụng đáng ngờ, hãy tắt nguồn điện thoại ngay lập tức, liên hệ khẩn cấp với ngân hàng để khóa tài khoản và đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất.