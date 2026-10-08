Xuất hiện website giả mạo bán tour Sơn Đoòng, du khách cần cảnh giác

Website giả mạo khai thông tin và thanh toán, địa chỉ tương tự website chính thức của Oxalis Adventure. (Ảnh chụp màn hình)

Tổng Giám đốc Oxalis Adventure vừa cho biết đơn vị đang cảnh báo khách hàng về việc xuất hiện một số website giả mạo, sử dụng tên miền gần giống website chính thức để chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng.

Theo Oxalis Adventure, các website giả mạo được thiết kế với giao diện, hình ảnh và nội dung sao chép gần như toàn bộ website của doanh nghiệp. Các đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép, xây dựng nội dung, khiến những trang này có hình thức chuyên nghiệp và khó nhận biết nếu khách hàng không kiểm tra kỹ.

Một số website được xác định giả mạo gồm oxadventur.com, oxadventura.com và oxadventure.shop. Những website này còn sử dụng quảng cáo trên Google để tiếp cận người đang tìm kiếm thông tin hoặc có nhu cầu đăng ký tour Sơn Đoòng.

Đã có khách hàng phát hiện dấu hiệu bất thường khi thực hiện các bước đặt tour qua những website trên. Một số trường hợp kịp thời kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển tiền nên chưa xảy ra thiệt hại.

Oxalis Adventure cho biết quy trình đăng ký tour chính thức không yêu cầu khách hàng thanh toán ngay sau khi đăng ký. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp để xác minh, tư vấn và đánh giá điều kiện thể lực. Khách hàng chỉ thanh toán sau khi hoàn thành các bước này và đủ điều kiện tham gia tour.

Trước tình trạng trên, đại diện Oxalis Adventure khuyến cáo du khách kiểm tra kỹ tên miền, thông tin đơn vị tổ chức và quy trình thanh toán khi tìm kiếm, đăng ký tour Sơn Đoòng. Đặc biệt, cần thận trọng với các website xuất hiện qua quảng cáo trực tuyến hoặc có tên miền gần giống Oxalis Adventure; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin và quy trình đặt tour.

Oxalis Adventure cho biết sẽ thông báo vụ việc đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và cơ quan Công an để đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.