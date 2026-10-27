Xuất hiện vòi rồng ở Nghệ An cuốn theo đất đá

Camera hiện trường đã ghi lại được hình ảnh gây sốc trên vào trưa 26/10 vừa qua trên cánh đồng ở xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An.

Có thể thấy, thời điểm xuất hiện vòi rồng, trời có mưa to, gió lớn. Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên cánh đồng khá rõ với một vết dài kéo từ trên cao xuống mặt đất.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện giữa cánh đồng được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cũng có người cảm thấy thích thú do hiếm khi gặp được cảnh tượng thiên nhiên kỳ bí này.