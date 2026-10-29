Xuất hiện vết nứt dài khoảng 70m trên Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng

Ngày 29/10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tại Km136+890, trên Quốc lộ 28 đoạn qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng, bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài 70m, kéo từ mép mặt đường nhựa xuống mái taluy âm, rộng 10cm, sâu trung bình 20cm.

Vết nứt dài khoảng 70m xuất hiện trên taluy dương tại Km136+890, Quốc lộ 28 đoạn qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng.

Tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, tình trạng sụt lún, nứt gãy tiếp tục diễn ra khiến mặt đường bị sụt lún toàn bộ, vị trí sâu nhất khoảng 30cm. Lề đường bên phải tại Km136+880 xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu 50cm.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo tại vị trí bị sạt trượt, sụt lún trên Quốc lộ 28.

Hệ thống kè taluy âm cũng bị hư hỏng. Tại Km136+820, kè bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài 10m, rộng trung bình 6cm và bị sạt trượt đẩy ngang khoảng 10cm. Chân móng kè có vết nứt dài 15m, rộng 5cm.

Sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp.

Quốc lộ 28 bị sạt trượt, sụt lún nghiêm trọng tại đoạn tiếp giáp giữa xã Tà Đùng và xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Theo đó, đơn vị đổ đá cấp phối lấp hố sụt ở lề đường, trám phủ bê tông xi măng để hạn chế nước mưa thấm xuống và san gạt cấp phối đá dăm trên mặt đường. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đèn tín hiệu ban đêm tại hai đầu đoạn tuyến; bố trí nhân sự túc trực để theo dõi diễn biến sụt lún.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã bổ sung rào chắn, giăng dây, cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện đi lại trên phần đường bên trái, phía taluy âm và điều tiết xe đi về phía làn đường bên phải.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khu vực sụt lún này nằm trong phạm vi Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ xã Di Linh đến Gia Nghĩa, thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, đang chuẩn bị triển khai thi công.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 nghiên cứu, tích hợp giải pháp xử lý triệt để điểm sụt lún, bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình và an toàn giao thông trên tuyến.