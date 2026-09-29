Xuất hiện vết nứt dài hơn 1.000m, 34 hộ dân phải di dời

Ngày 29/9, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương xác nhận, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực đồi Na Lo xuất hiện hệ thống vết nứt kéo dài hơn 1.000m. Các vết nứt nằm cách chân đồi khoảng 15 đến 50m, một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5m.

Nhiều vị trí trên quả đồi bị nứt kéo dài.

Theo chính quyền địa phương, tình trạng nứt, sụt lún trên đồi Na Lo đang tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt với khối lượng lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tuyến đường tỉnh 530B. Tại khu vực Na Niếng, thôn Tân Lập, các vết nứt có chiều dài khoảng 70 đến 100m, một số vị trí từng xảy ra sụt lún từ 60 đến 70cm, rộng khoảng 40 đến 50cm. Khu vực sụt lún, có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 34 hộ với 180 nhân khẩu tại thôn Tân Lập và 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương.

Một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5m.

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực đồi tại thôn Tân Lập xảy ra sạt lở. Hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống, làm sập và hư hỏng 9 nhà dân. Sạt lở cũng khiến khoảng 400m tuyến đường tỉnh 530B bị đứt gãy, hư hỏng. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng nứt, sụt lún, chính quyền xã Đồng Lương đã di dời toàn bộ 34 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đến thực địa để lên phương án xử lý.

Sụt lún ở đồi Na Lo khiến ngôi nhà của ông Lương Văn Anh thôn Tân Lập nứt tường phải di dời khẩn cấp.

Trong số 34 hộ dân bị ảnh hưởng, có 18 hộ thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, 16 hộ còn lại chưa thuộc diện của dự án. Đối với 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến để có phương án bảo đảm an toàn.

Hiện, xã Đồng Lương yêu cầu các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực đồi Na Lo, Na Niếng và những vị trí đang tiếp tục xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn của xã được yêu cầu thường xuyên theo dõi, kiểm tra diễn biến các vết nứt và điểm sụt lún; kịp thời cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, kiểm soát việc đi lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.