Xuất hiện vết nứt dài 70m trên Quốc lộ 28 qua Lâm Đồng

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng), sự cố xảy ra tại Km136+800 – Km136+900, Quốc lộ 28, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng.

Ghi nhận tại hiện trường, mặt đường bị sụt lún trên toàn bộ bề rộng, vị trí sâu nhất khoảng 30cm. Lề đường bên phải tại Km136+880 xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu 50cm. Đáng chú ý, tại Km136+890, bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài khoảng 70m, rộng 10cm, kéo từ mép mặt đường nhựa xuống mái taluy âm.

Lực lượng chức năng đang khắc phục vị trí xảy ra sự cố trên quốc lộ 28.

Không chỉ mặt đường, hệ thống kè taluy âm cũng bị hư hỏng; tại Km136+820, kè bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài 10m, rộng trung bình 6cm, bị đẩy ngang khoảng 10cm. Chân móng kè có vết nứt dài 15m, rộng khoảng 5cm.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp như đổ đá cấp phối lấp hố sụt, trám phủ bê tông xi măng hạn chế nước mưa thấm xuống, đồng thời san gạt cấp phối đá dăm trên mặt đường để bảo đảm giao thông.