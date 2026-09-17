Xuất hiện tình tiết mới vụ 'trùm' siêu xe Phan Công Khanh, tòa trả hồ sơ lần 2

Ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Công Khanh (tức Khanh "Super"), Huỳnh Xuân Vấn (40 tuổi) và Mohamach Da Pha (31 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do bị cáo Huỳnh Xuân Vấn đang bỏ trốn nên tòa xét xử vắng mặt.

Trước đó, Phan Công Khanh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khi thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tội danh của các bị can. Quá trình điều tra lại, các bị can chỉ bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phan Công Khanh. Ảnh: TN

Tại phiên tòa hôm nay, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo lời khai của bị cáo, Công ty K-Super do Khanh làm người đại diện theo pháp luật, với phần vốn góp của Khanh và Vấn. Do công ty làm ăn thua lỗ nên Khanh đã cùng Vấn, Mohamach Da Pha bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối, mượn hoặc nhận bán giúp nhiều siêu xe của các bị hại rồi đem đi bán hoặc cầm cố.

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX thông báo đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn. Theo nội dung đơn, mẹ bị cáo cho biết Vấn có gọi điện cho bà nhưng giấu số điện thoại.

Đối với chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. (ngụ quận 7 cũ), bị cáo Vấn thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như cáo trạng quy kết.

Riêng chiếc Brabus G800 của ông L.H.P., Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Vấn cho rằng mình là đồng sở hữu Công ty K-Super nên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại trong vụ án. Ngoài ra, trong đơn, bị cáo Vấn còn trình bày một số nội dung liên quan đến các giao dịch dân sự khác.

Nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Bị cáo Phan Công Khanh (bên phải) và Mohamach Da Pha tại phiên tòa. Ảnh: TN

Cầm cố siêu xe của khách hàng do làm ăn thua lỗ

Theo cáo buộc, năm 2019, Khanh và Vấn cùng thành lập Công ty K-Super, trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), chuyên kinh doanh các loại ô tô cao cấp. Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, còn Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh đã bàn bạc với Vấn và Pha sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5/2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Khanh cùng Vấn, Pha đã lừa đem chiếc xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. đi cầm cố cho Đặng Minh Huy, lấy 2 tỷ đồng.

Sau đó, Vấn bảo Pha xin thêm 1 tỷ đồng. Khi Pha nói với Huy, Huy đồng ý chuyển thêm 1 tỷ đồng. Số tiền cầm cố chiếc xe của chị H., Khanh lấy 2 tỷ đồng đi chuộc chiếc xe Mercedes G63.

Đến hạn, không thấy Khanh trả xe, chị H. đi tìm thì được biết Khanh đang nợ nhiều người và xe của chị đã bị đem đi cầm cố. Ngày 27/6/2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Tháng 1/2022, anh L.H.P. liên hệ với Khanh mua siêu xe Mercedes G800 Brabus với giá 24 tỷ đồng. Đến ngày 23/6/2023, Khanh gọi điện cho anh P. hỏi mượn chiếc Mercedes G800 Brabus và siêu xe McLaren để trưng bày tại lễ khai trương showroom K-Supper. Anh P. vui vẻ đưa cả bản chính giấy tờ xe và giấy đăng kiểm cho Khanh mượn.

Tuy nhiên, sau đó, Vấn đã đem chiếc xe G800 Brabus của anh P. đi bán cho anh Trần Hữu Ph. với giá 24,5 tỷ đồng.

Nghe tin Khanh bị công an mời làm việc, anh L.H.P. tìm hiểu thì mới hay chiếc xe G800 Brabus của mình đã bị Vấn và Khanh đem bán.

Đối với bị can Mohamach Da Pha, cáo trạng xác định Pha đã mượn chiếc xe BMW trị giá 1,8 tỷ đồng của anh L.T.S. đem đi cầm cố, lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn.