Xuất hiện tên lửa đánh chặn mới đối phó UAV phản lực của Nga

Tên lửa Inferno của Helsing, được công bố vào ngày 26/10/2026, là một phần trong hệ thống phòng không Contra của công ty này. Ảnh: Helsing

Theo trang Defensenews, công ty Helsing của Đức đang giới thiệu một hệ thống phòng không mới gồm hai loại tên lửa đánh chặn cùng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tổ chức đánh chặn, với chi phí dưới 100.000 USD cho mỗi lần khai hỏa, theo các lãnh đạo công ty công bố ngày 26/10.

Hệ thống mang tên Contra hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẵn sàng đưa ra thị trường vào nửa cuối năm 2027, Giám đốc điều hành Helsing Gundbert Scherf cho biết tại buổi giới thiệu sản phẩm.

Contra là một trong số những giải pháp mới trên thị trường quốc phòng quốc tế nhằm giải quyết bài toán chi phí trong phòng không: sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để tiêu diệt các UAV có giá thấp hơn nhiều có thể khiến việc phòng thủ trở nên tốn kém và khó duy trì lâu dài.

Sản phẩm được giới thiệu trong bối cảnh các chính phủ châu Âu ngày càng ưu tiên mua sắm trang thiết bị do khu vực sản xuất, do lo ngại những hệ thống của Mỹ như Patriot có thể ngày càng khó tiếp cận đối với các đồng minh sau cuộc chiến tại Iran.

Theo ông Scherf, các kỹ sư của Helsing đã phát triển hai loại tên lửa đánh chặn: AD-1, có tên gọi Inferno, sử dụng động cơ phản lực; và AD-2, mang tên Ambush, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Cả hai được thiết kế để đối phó với thế hệ UAV tấn công mới có đặc điểm hoạt động ngày càng giống tên lửa hành trình.

Việc lựa chọn hệ thống động lực và công nghệ đầu dò cho hai loại tên lửa này xuất phát từ sự thay đổi trong hoạt động của các UAV tấn công Nga nhằm vào các thành phố Ukraine, ông Scherf cho biết.

Theo lãnh đạo Helsing, các UAV Geran của Nga, vốn phát triển dựa trên thiết kế Shahed của Iran, ban đầu sử dụng động cơ cánh quạt và có tốc độ thấp. Điều này giúp lực lượng phòng không Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn khoảng 90%. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Nga đã bắt đầu sản xuất và triển khai hàng nghìn UAV Geran-4 và Geran-5, có tốc độ bay từ 400–700 km/giờ. Ông Scherf cho rằng sự thay đổi này khiến gần một nửa số vũ khí loại trên có thể vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng mục tiêu.

Hai loại tên lửa đánh chặn của Helsing được thiết kế để bổ trợ cho nhau. Inferno có tốc độ bay 700 km/giờ và tầm hoạt động 20 km, được định hướng trở thành phương tiện đánh chặn chủ lực nhằm đối phó với phần lớn các mối đe dọa, ngoại trừ những mục tiêu có mức độ tinh vi cao nhất.

Trong khi đó, Ambush có tốc độ hơn Mach 2, tương đương gần 3.000 km/giờ. Theo ông Maxwell Adams, Giám đốc sản phẩm cấp cao của Helsing, loại tên lửa này được thiết kế để nhanh chóng tiếp cận và đánh chặn những mục tiêu đã vượt qua các lớp phòng thủ trước đó, trong tình huống gần như là cơ hội cuối cùng trước khi chúng chạm đất.

Ông Adams cho biết một yếu tố quan trọng giúp hệ thống Contra có khả năng được sản xuất hàng loạt nằm ở thiết kế đầu dò radar chủ động của hai loại tên lửa. Các bộ phận này sử dụng những linh kiện phần cứng phổ biến.

Tại buổi giới thiệu sản phẩm ngày 26/10, Helsing trình chiếu một kịch bản mô phỏng trong đó 20 tên lửa Inferno và 40 tên lửa Ambush được phóng từ các container vận chuyển tiêu chuẩn để đối phó với một đợt UAV tấn công theo đàn. Phần mềm AI của công ty tự động tính toán thứ tự và khoảng cách đánh chặn các mục tiêu.

Ông Scherf cho biết dù hệ thống dự kiến sẵn sàng được thương mại hóa vào năm 2027, hiện tại Helsing đã ký một hợp đồng cung cấp Contra.