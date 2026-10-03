Xuất hiện ô tô điện Nissan giá 465 triệu đồng mạnh 268 mã lực, đi 635 km/lần sạc sẽ bán ở Việt Nam?

Ô tô điện Nissan mạnh 268 mã lực, đi 635 km/lần sạc

Nissan N7 2027

Theo Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Việt Nam, là phiên bản nâng cấp hàng năm, mẫu sedan chạy điện của Nissan không thay đổi toàn diện về thiết kế hay nền tảng nhưng được bổ sung phiên bản trang bị LiDAR, thêm màu ngoại thất mới, cập nhật tay nắm cửa theo tiêu chuẩn quốc gia mới và điều chỉnh một số trang bị tiện nghi.

Nissan N7 2027 tiếp tục được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thuần túy Tianyan. Ngoại hình tổng thể gần như giữ nguyên so với phiên bản trước, nổi bật với thiết kế đèn pha tách biệt gồm dải đèn LED ban ngày nối liền ở phía trên và cụm đèn chiếu xa/chiếu gần tạo hình chữ "7" được bố trí hai bên cản trước.

Nissan N7 2027 tiếp tục được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thuần túy Tianyan.

Phần cản trước sử dụng thiết kế khe hút gió liền mạch với các chi tiết viền màu đen, tạo cảm giác hiện đại cho một mẫu sedan điện. Nissan đồng thời bổ sung màu sơn ngoại thất xanh lá nhạt mang tên cam xanh giúp khách hàng có thêm lựa chọn cá nhân hóa.

Điểm mới đáng chú ý ở ngoại thất Nissan N7 2027 là sự xuất hiện của phiên bản LiDAR với phần cứng cảm biến được bố trí trên nóc xe. Nhìn từ bên hông, mẫu sedan điện vẫn duy trì đường mái vuốt mềm và thân xe kéo dài, tạo nên kiểu dáng thiên về tính khí động học.

Nissan N7 mới tiếp tục sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch

Bên cạnh đó, Nissan cũng thay đổi tay nắm cửa để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia mới, đồng thời bổ sung camera quan sát hai bên trên chắn bùn phía trước. Bộ mâm xe được cập nhật thiết kế nhưng vẫn duy trì hai lựa chọn kích thước 17 và 18 inch. Phần đuôi xe hầu như không thay đổi so với phiên bản hiện hành.

Nissan N7 2027 có chiều dài 4.930 mm, hoặc 4.967 mm tùy cấu hình, trong khi chiều rộng đạt 1.895 mm, chiều cao 1.492 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Hệ số cản gió chỉ 0,208 Cd, góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng khi xe vận hành ở tốc độ cao. Với kích thước này, Nissan N7 được định vị trong nhóm sedan chạy điện hạng D.

Nissan cũng thay đổi tay nắm cửa để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia mới

Bên trong cabin, Nissan N7 mới tiếp tục sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp vô-lăng đa chức năng hai tông màu, thiết kế hai chấu. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch độ phân giải 2,5K, vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8295P và hệ điều hành giải trí Nissan OS 2.0. Hệ thống hỗ trợ tương tác giọng nói dựa trên mô hình AI quy mô lớn, đồng thời bổ sung ứng dụng NetEase Cloud để mở rộng khả năng giải trí và kết nối.

Nissan cũng nâng cấp một số trang bị tiện nghi trên N7 2027. Hệ thống điều khiển ghế thích ứng AI được cải tiến theo hướng giảm áp lực lên cơ thể, trong khi phiên bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống âm thanh 18 loa hỗ trợ âm thanh vòm 7.1.4 kênh. Các trang bị mới hoặc được nâng cấp còn bao gồm thông gió và sưởi ghế sau, sưởi vô-lăng và hệ thống điều khiển điều hòa dành cho hành khách phía sau, qua đó tăng mức độ tiện nghi trên những hành trình dài.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Nissan N7 2027 lần đầu bổ sung phiên bản trang bị LiDAR. Cấu hình này sử dụng tổng cộng 30 cảm biến độ nhạy cao kết hợp chip lái xe thông minh Qualcomm 8650P và hệ thống hỗ trợ lái Momenta R7. Nhờ đó, xe có thể cung cấp các chức năng hỗ trợ lái như C-NOA trên nhiều tình huống giao thông, tìm kiếm vị trí đỗ xe và hỗ trợ di chuyển trong môi trường đô thị hoặc khu vực công viên. Việc bổ sung LiDAR giúp phiên bản cao cấp của Nissan N7 có thêm dữ liệu nhận thức chiều sâu, hỗ trợ hệ thống xác định vật thể và môi trường xung quanh chính xác hơn.

Giá ô tô điện Nissan N7

Nissan N7 2027 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 6 phiên bản, giá niêm yết từ 119.900-156.900 Nhân dân tệ (tương đương 465,59-609,26 triệu đồng).

Theo Tạp chí Người quan sát, trước đó, Nissan N7 từng gây chú ý khi xuất hiện tại Vietnam AutoExpo 2025 với phần logo được che kín. Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là một trong những mẫu xe điện toàn cầu mới của Nissan dành cho các thị trường ngoài Trung Quốc. Những dự đoán này hiện đã trở thành hiện thực khi Nissan xác nhận Primera EV là một trong các mẫu xe điện đầu tiên được xuất khẩu từ Trung Quốc sang Đông Nam Á.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.