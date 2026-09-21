Xuất hiện ô tô điện giá 173 triệu đồng chạy 201 km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning

Ô tô điện chạy 201 km/lần sạc

JMEV EV2 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, ô tô điện JMEV EV2 2027 được cung cấp 4 màu ngoại thất gồm be nhạt, xanh hoàng hôn, xanh da trời và trắng ánh trăng. Phần đầu xe mang phong cách tối giản với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, kết hợp cụm đèn pha tích hợp. Đèn pha projector độ sáng cao sử dụng cấu trúc chùm sáng tập trung, giúp cải thiện khả năng chiếu sáng và tầm quan sát khi di chuyển vào ban đêm.

Mẫu xe điện này có cấu hình 4 chỗ ngồi

Phía sau là cửa hậu kích thước lớn, mang đến khả năng tiếp cận khoang hành lý thuận tiện. Dung tích khoang hành lý của JMEV EV2 2027 có thể thay đổi từ 105 đến 750 lít tùy cách bố trí và sử dụng không gian. Kích thước thổng thể của xe ở mức 3.500x1.646x1.460 mm.

Khoang nội thất JMEV EV2 2027 được thiết kế theo phong cách bao quanh người ngồi, với các đường nét mềm mại nối liền bảng điều khiển và tấm ốp cửa. Xe trang bị màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch cùng bảng đồng hồ LCD 5 inch, cung cấp các thông tin cần thiết cho người lái.

Mẫu xe điện này có cấu hình 4 chỗ ngồi trên chiều dài cơ sở 2.340 mm, đồng thời được thiết kế với cửa sau độc lập. Nhờ đó, hành khách phía sau có thể lên xuống mà không cần gập ghế trước, mang lại sự thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Khả năng chứa đồ cũng là một điểm đáng chú ý trên JMEV EV2 2027.

Khả năng chứa đồ cũng là một điểm đáng chú ý trên JMEV EV2 2027. Bảng điều khiển được tích hợp khe cắm mở rộng M6, cho phép người dùng bổ sung hoặc lắp đặt các phụ kiện theo nhu cầu. Toàn bộ cabin có tổng cộng 17 vị trí chứa đồ, qua đó tận dụng tối đa không gian hạn chế của một mẫu xe điện đô thị. Cách bố trí này giúp người dùng có thêm nơi để các vật dụng cá nhân trong những chuyến đi hàng ngày.

EV2 2027 được tích hợp hệ thống điều khiển điện tử One-box, phanh tay điện tử AutoHold và hệ thống trợ lực lái điện EPS. Thân xe sử dụng thép cán nóng cường độ 1.500 MPa tại nhiều khu vực quan trọng, tập trung bảo vệ khoang hành khách trước các tác động khi xảy ra va chạm. Các khu vực được gia cường gồm dầm cản trước, trụ B và bậc cửa, qua đó tăng độ cứng kết cấu tại những vị trí chịu lực quan trọng.

Cung cấp sức mạnh cho JMEV EV2 2027 là mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu

Cung cấp sức mạnh cho JMEV EV2 2027 là mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong 5,5 giây, phù hợp với nhu cầu khởi hành tại các giao lộ, di chuyển trong phố và chuyển làn trong điều kiện giao thông đô thị. Phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC là 201 km.

Giá ô tô điện JMEV EV2 2027

Theo Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, ô tô điện JMEV EV2 2027 được niêm yết mức giá 41.900 Nhân dân tệ (khoảng 161,93 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 44.900 Nhân dân tệ (khoảng 173,53 triệu đồng) đối với phiên bản cao cấp hơn.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.