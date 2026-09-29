Xuất hiện nhóm 'Con ghét bố mẹ' với 90.000 thành viên, phụ huynh sốc khi vào xem

Bên trong nhóm "Con ghét bố mẹ"

Những ngày gần đây, một nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” với số lượng thành viên tăng chóng mặt thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng.

Ngày 28/9, số thành viên tham gia nhóm là khoảng 50.000, chỉ sau 1 ngày, con số đó đã tăng lên 90.000.

Nhóm đăng tải nhiều bài viết chia sẻ về đời sống gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái.

Nhóm "Con ghét bố mẹ" thu hút 90.000 thành viên. Ảnh: chụp màn hình

Trong đó, nhiều bạn trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực, nỗi thất vọng về bố mẹ khi không được lắng nghe, thấu hiểu. Một số nội dung có ngôn từ khiếm nhã, thể hiện suy nghĩ lệch lạc, không coi trọng giá trị gia đình.

Gần đây nhất, một tài khoản ẩn danh viết: “Tôi nằm trong phòng thút thít, muốn phân bua với bố lắm nhưng không có can đảm và dũng khí. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại có một người bố vô lý như thế, tại sao không phải là gia đình khác mà lại là gia đình này, tại sao tôi lại phải cố gắng chịu đựng”. Bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác.

Một tài khoản ẩn danh chia sẻ cảm xúc tiêu cực về cha mẹ. Ảnh: chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhóm xuất hiện nhiều bài đăng của phụ huynh, phản bác ý kiến tiêu cực của trẻ, bày tỏ nỗi lo ngại về sự tồn tại của nhóm. Một số khác lại kêu gọi cha mẹ lắng nghe suy nghĩ của con cái để thấu hiểu và có cách ứng xử phù hợp.

Sốc khi vào nhóm

Chị T.B. (40 tuổi, Hà Nội) biết đến nhóm này cách đây không lâu. Tò mò vào xem và đọc các bài viết, chị “sốc” khi một số trẻ có cái nhìn quá tiêu cực về bố mẹ, dùng ngôn từ khiếm nhã, cực đoan để bày tỏ ý kiến của mình.

“Nghe cái tên nhóm, tôi đã đủ sốc, càng bất ngờ hơn nữa khi nhóm thu hút đến 90.000 thành viên.

Dạo nhóm một lúc, tôi vừa thương các con, vừa lo cho chính mình. Tôi cứ nghĩ, có khi nào con mình cũng ở trong nhóm, đăng bài chê trách bố mẹ hoặc bực tức bố mẹ điều gì đó mà không nói ra”, chị B. bày tỏ.

Phụ huynh chia sẻ trong nhóm. Ảnh: chụp màn hình

Chị Đ.L. (45 tuổi, Hà Nội) có hai người con, con trai 16 tuổi, con gái 13 tuổi. Khi dạo nhóm “Con ghét bố mẹ”, đọc được những lời khiếm nhã của con trẻ, chị sốc và đau lòng.

Chị tự hỏi, liệu con mình có bao giờ nhắn tin với bạn bè kể xấu bố mẹ hay tham gia nhóm này để nói lời tiêu cực.

“Một lần, tôi phát hiện con gái nhắn tin với bạn, phàn nàn rằng con thường bị mẹ so sánh với anh trai. Dù lời lẽ nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn rất buồn vì thực tế, tôi không làm vậy.

Kể từ đó, mỗi lần mắng con xong, tôi lại tâm sự với con rằng ‘mẹ dạy con là để con sống tốt hơn, mẹ thương mẹ mới mắng’. Tôi cũng đe con, không được kể xấu bố mẹ với bạn bè, kẻo bị các bạn kích động khiến ghét bố mẹ thêm”, chị L. chia sẻ.

Khi theo dõi nhóm, chị Nguyễn Hương (46 tuổi, Hà Nội) lại có góc nhìn khác. Chị cho rằng, đây là một cách giúp cha mẹ hiểu hơn suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí là “góc tối” ở con cái.

“Tôi thấy thương các con. Mục đích lập nhóm của các con là để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Có thể phục huynh vào đọc sẽ bị sốc nhưng chúng ta phải chấp nhận, các con có cả khoảng sáng và khoảng tối.

Có những bạn ngoan ngoãn, học giỏi nhưng nội tâm vẫn có khúc mắc. Tuy nhiên, con đang sống trong vỏ bọc ‘con ngoan trò giỏi’ nên không dám bày tỏ những ấm ức dồn nén trong mình. Điều đó rất nguy hiểm”, chị Hương chia sẻ.

Chị mong rằng, thay vì nhìn nhận tiêu cực về nhóm này, các phụ huynh hãy tiếp cận một cách phù hợp để hiểu hơn suy nghĩ của con cái.

Chuyên gia cảnh báo

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Phạm Thị Thúy (Giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, chuyên viên tham vấn Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM) cho hay, có nhiều nguyên nhân khiến nhóm trẻ tham gia hội nhóm “Con ghét bố mẹ”.

Chuyên gia Phạm Thị Thúy. Ảnh: NVCC

Một số bạn trẻ có nhu cầu giải tỏa cảm xúc tiêu cực liên quan đến mối quan hệ với cha mẹ, nhu cầu được lắng nghe và tìm kiếm sự đồng cảm, nhu cầu tìm hiểu tâm lý của bạn bè đồng trang lứa, sự tò mò…

Ngoài ra, nhóm “Con ghét bố mẹ” còn thu hút cả phụ huynh tham gia với mục đích tìm hiểu tâm lý, nhu cầu của trẻ hoặc để phản bác lại bài đăng, ý kiến tiêu cực của các con.

“Dù tên nhóm ‘Con ghét bố mẹ’ gây cảm giác tiêu cực và nhạy cảm nhưng nhu cầu về một kênh/không gian để bày tỏ, giải tỏa cảm xúc là hoàn toàn chính đáng đối với các con”, chuyên gia chia sẻ.

Tuy nhiên, khi trong nhóm có nhiều nội dung tiêu cực, lời lẽ khiếm nhã, thậm chí xúc phạm đấng sinh thành, phủ nhận giá trị gia đình… thì sự tồn tại của nhóm này ẩn chứa nhiều rủi ro cho cả trẻ em lẫn phụ huynh.

Đối với nhóm trẻ trực tiếp đăng bài trút giận, bài viết tưởng chừng giúp giải tỏa cảm xúc thực chất lại làm gia tăng sự bi quan và thù hằn với cha mẹ. Chưa kể, đây còn là hành vi lệch chuẩn, khiến bản thân mất kết nối với gia đình.

Đối với nhóm trẻ chỉ vào nhóm để đọc và theo dõi, khi bản thân đang mang cảm xúc tiêu cực, việc đọc các bài viết cực đoan, khiếm nhã sẽ củng cố thêm suy nghĩ lệch lạc, hình thành cách nhìn phiến diện và mất niềm tin vào cha mẹ.

“Chưa kể, trẻ còn phải đối diện với nguy cơ bị kẻ xấu lừa đảo, lợi dụng – những kẻ đang rình rập trong nhóm, lợi dụng tâm lý mong manh của trẻ để tiếp cận, dụ dỗ”, chuyên gia cảnh báo.

Đối với nhóm phụ huynh theo dõi nhóm, các bài đăng tiêu cực của con trẻ có thể khiến họ nảy sinh tâm lý bi quan, mất niềm tin và áp dụng các biện pháp ứng xử cực đoan với con cái. Điều này vô tình khiến cha mẹ và con cái mất kết nối.

Chuyên gia tâm lý nói thêm, nếu phát hiện con tham gia hoặc theo dõi nhóm “Con ghét bố mẹ”, phụ huynh không nên hoảng sợ, lo lắng hay tỏ thái độ thành kiến, thay vào đó hãy coi đây là cơ hội để đối thoại và kết nối lại với con.

“Cha mẹ hãy ngồi xuống trò chuyện với con, tìm hiểu lý do con vào nhóm, ghi nhận một số điểm tích cực của nhóm như giúp cha mẹ - con cái hiểu nhau hơn để tạo không khí cởi mở.

Sau đó, cha mẹ hỏi con xem có điều gì cha mẹ làm chưa đúng, khiến con chưa hài lòng, đề nghị con chia sẻ thẳng thắn. Nếu con không thể nói trực tiếp thì có thể nhắn tin viết thư tay… Cuối cùng, cha mẹ hãy khẳng định, mình luôn sẵn sàng lắng nghe con trong mọi trường hợp”, chuyên gia chia sẻ.