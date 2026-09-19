Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo

Những vết nứt xuất hiện trên đồi Na Lo thuộc thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Tình trạng sạt lở đồi đã ảnh hưởng đến 40 hộ dân sinh sống ở khu vực chân đồi thuộc thôn Tân Lập và khu lẻ trường mầm non đóng trên địa bàn.

Nứt đồi gây sạt lở đất khiến nhà dân bị hư hỏng

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Đồng Lương đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xã Đồng Lương theo dõi chặt chẽ diễn biến các vết nứt để kịp thời ứng phó

Xã tiếp tục cử lực lượng thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến sạt lở để có các biện pháp ứng phó kịp thời.