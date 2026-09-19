Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi Na Lo
Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu đồi Na Lo thuộc địa bàn thôn Tân Lập, xã Đồng Lương xuất hiện nhiều vết nứt, gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và trường học.
Tình trạng sạt lở đồi đã ảnh hưởng đến 40 hộ dân sinh sống ở khu vực chân đồi thuộc thôn Tân Lập và khu lẻ trường mầm non đóng trên địa bàn.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Đồng Lương đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Xã tiếp tục cử lực lượng thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến sạt lở để có các biện pháp ứng phó kịp thời.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xuat-hien-nhieu-vet-nut-tren-doi-na-lo-302362.htm