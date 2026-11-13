Xuất hiện nhiều vết nứt núi, một xã ở TP Đà Nẵng khẩn cấp sơ tán dân

Sáng 13-11, trên địa bàn xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) liên tiếp xuất hiện các vết nứt, sụt lún taluy dương, đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và tuyến giao thông huyết mạch. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Bờ taluy dương có nguy cơ sạt lở.

Cụ thể, trên tuyến đường ĐH7 NTM tại khu vực ngã ba đường Tak Pong - Tak Ngo (thôn Long Linh) xuất hiện một vết trượt dài hơn 50m trên mái taluy dương. Độ tụt dài khoảng 3m với khối lượng đất đá có nguy cơ sạt trượt ước tính khoảng 1.000m³. Hiện khối sụt lở tiếp tục dịch chuyển.

Tình trạng này uy hiếp trực tiếp đến 3 hộ dân sinh sống phía dưới chân taluy và có nguy cơ cắt đứt tuyến giao thông.

Lực lượng Công an, quân sự xã Trà Linh hỗ trợ di dời tài sản và sơ tán dân.

Ngay khi phát hiện sự cố, UBND xã Trà Linh đã huy động lực lượng tại chỗ gồm hơn cán bộ, chiến sĩ quân sự và công an xã khẩn trương tiếp cận hiện trường, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Đồng thời, hỗ trợ di dời toàn bộ 3 hộ dân với 8 nhân khẩu cùng tài sản thiết yếu ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng chức năng xã Trà Linh đặt biển cảnh báo.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết, các vết nứt lớn ở taluy dương có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Do tuyến đường qua khu vực này là độc đạo, phục vụ đi lại của người dân nên địa phương không thể cấm đường hoàn toàn mà phải chia lực lượng thành 2 tổ túc trực 24/24 giờ.

Chính quyền xã đã giăng dây, cắm biển khoanh vùng nguy hiểm ngay dưới chân vết trượt để cảnh giới, điều tiết và hướng dẫn người dân lưu thông khẩn cấp qua tuyến đường tránh Tak Bong – Tak Ngo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Ngày 13-11, trên đỉnh núi phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng (xã Trà Leng, TP Đà Nẵng) xuất hiện hố sụt sâu cùng vết nứt kéo dài 50m. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết lực lượng chức năng ghi nhận trên đỉnh núi phía sau trường (cách chân kè taluy tường rào khoảng 130m, ở độ cao khoảng 40m so với sân trường) xuất hiện một hố sâu có đường kính khoảng 1,7m, sâu khoảng 3m cùng vệt nứt đất kéo dài 50m. Ngoài ra, tại vị trí cách chân kè taluy khoảng 35m cũng xuất hiện thêm một hố sụt, đường kính khoảng 30cm. Cũng theo báo cáo nhanh của UBND xã Trà Leng tính đến 10 giờ ngày 13-11, đối với sự cố sạt lở lớn tại lý trình Km4+620 trên tuyến ĐH1, lực lượng chức năng đã san gạt, thông tuyến bước đầu cho xe máy lưu thông qua lại và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm thông xe ô tô hoàn toàn. 30 hộ dân đã sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm chưa thể trở về nhà.