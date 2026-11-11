Xuất hiện nhiều điểm sạt lở, quốc lộ 40B bị chia cắt lưu thông
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Sở Xây dựng Đà Nẵng, mưa rất to kéo dài đã gây sạt lở hàng chục điểm taluy dương làm tắc giao thông.
Tại đoạn quốc lộ 40B qua địa bàn xã Trà Tân, đất đá từ taluy dương sạt lở xuống mặt đường tại nhiều điểm. Đơn vị quản lý tuyến khẩn trương huy động lực lượng cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được tập kết sẵn tại các điểm xung yếu đến hiện trường xử lý. Đến trưa 11/11, công tác xúc dọn để thông xe bước một đã hoàn thành ở một số vị trí.
Trên địa bàn xã Nam Trà My và xã Trà Linh, tình trạng ách tắc giao thông xảy ra do sạt lở taluy dương tại các lý trình km88+118, km92+150 (xã Nam Trà My) và km120+750 (xã Trà Linh). Điểm sạt lở tại km92+150 đã thông xe một vệt, hai vị trí còn lại dự kiến thông xe bước một vào cuối giờ chiều 11/11.
Sau khi khơi thông vị trí km120+750, đơn vị quản lý tuyến đường mới có thể tiếp tục kiểm tra đoạn tiếp theo từ xã Trà Linh đến giáp địa phận tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Đặng Hữu Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng (Sở Xây dựng) cho biết, đơn vị đã đề nghị các lực lượng quản lý tuyến đẩy nhanh tiến độ khắc phục, song trước hết phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Đối với các vị trí sạt lở đang chờ thông tuyến, trung tâm đề nghị đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân quay lại hoặc tìm nơi tránh trú an toàn, không nên tập trung đứng chờ tại các điểm sạt lở nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xuat-hien-nhieu-diem-sat-lo-quoc-lo-40b-bi-chia-cat-luu-thong-3358178.html