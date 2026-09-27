Xuất hiện mùi lạ trên máy bay, 7 thành viên phi hành đoàn bị đau đầu, buồn nôn

Ngay khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Honolulu, lực lượng y tế khẩn cấp đã có mặt để kiểm tra sức khỏe cho các thành viên phi hành đoàn.

Toàn bộ 7 tiếp viên đều được đánh giá tình trạng tại chỗ, không ai phải nhập viện cấp cứu, đồng thời không có hành khách nào cần đến sự chăm sóc y tế.

Theo thông tin được công bố, chuyến bay này do Alaska Airlines bán vé nhưng được Hawaiian Airlines trực tiếp khai thác bằng tàu bay Airbus A330-200 mang số đăng ký N375HA, chở theo 252 hành khách.

Sự phối hợp này diễn ra trong bối cảnh cả hai hãng hàng không hiện cùng trực thuộc Alaska Air Group sau khi thương vụ thâu tóm hoàn tất vào tháng 9/2024, dù hai bên vẫn duy trì nhận diện thương hiệu độc lập.

Đáng chú ý, chiếc Airbus mang số đăng ký N375HA này từng vướng vào một vụ việc tương tự vào ngày 23/6/2025 khi đang thực hiện chuyến bay từ Tokyo Haneda đến Honolulu.

Thời điểm đó, phi hành đoàn cũng phát hiện mùi lạ trong buồng lái ngay sau khi cất cánh, buộc máy bay phải quay đầu để kiểm tra kỹ thuật trong 26 giờ. Mặc dù vậy, hiện chưa có cơ sở dữ liệu nào chứng minh hai sự cố này có chung nguyên nhân cơ học.

Chiếc Airbus A330-200 mang số đăng ký N375HA tiếp tục được khai thác sau khi 7 tiếp viên gặp vấn đề sức khỏe do mùi bất thường trên chuyến bay. Ảnh: @Clement Allong

Ngay sau vụ việc ngày 24/9 vừa qua, chiếc N375HA đã tiếp tục được đưa trở lại khai thác và thực hiện chuyến bay đến Las Vegas vào cuối ngày.

Cho đến nay, nguyên nhân chính xác gây ra mùi lạ trên chuyến bay AS-803 vẫn đang bị bỏ ngỏ và chưa có báo cáo bảo dưỡng công khai nào xác định được nguồn gốc sự việc.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các hiện tượng xuất hiện mùi hoặc khói bất thường trong cabin có thể bắt nguồn từ nhiều bộ phận như hệ thống cơ khí, điện, hệ thống kiểm soát môi trường hoặc rò rỉ chất lỏng.

FAA cũng chỉ ra một số nguyên nhân kỹ thuật hiếm gặp như hỏng phớt dầu động cơ, sự cố vòng bi quạt tuần hoàn, hoặc dầu và chất lỏng thủy lực xâm nhập vào hệ thống điều hòa thông qua động cơ hay bộ phận cung cấp điện phụ trợ.

Dù cơ quan quản lý hàng không luôn yêu cầu các hãng phải báo cáo và điều tra nghiêm ngặt các trường hợp này, những cơ chế kể trên hiện chỉ mang tính chất tham khảo chung và chưa phải là kết luận chính thức cho sự cố của chuyến bay AS-803.