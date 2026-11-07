Xuất hiện làn sóng dọa đánh bom giả tại các tòa soạn báo và chuyến bay ở châu Âu

Các tin nhắn được gửi đến đài truyền hình Nova TV của Bulgaria và đài truyền hình RTE của Ireland, khiến các văn phòng phải sơ tán và tạm ngừng chương trình. Đài truyền hình Sky của Anh cũng cho biết đã nhận được một mối đe dọa an ninh.

Hiện các bên liên quan chưa thể xác định danh tính người gửi, nguồn gốc của các email, hoặc liệu chúng có thực sự đến từ cùng một nguồn với các lời đe dọa đối với các chuyến bay bị ảnh hưởng kể từ thứ Ba vừa rồi hay không.

Ảnh minh họa: GI

Cho đến nay các nhà chức trách chưa phát hiện thiết bị nổ nào và tất cả các máy bay, bao gồm cả những chiếc bị đe dọa hôm thứ Sáu (6/11), đều hạ cánh an toàn.

Trước đó, một số chuyến bay bị gián đoạn ở mức độ nào đó vào thứ Ba và hơn hai chục chuyến vào thứ Năm, một số trong đó phải hạ cánh khẩn cấp hoặc được máy bay chiến đấu hộ tống đến điểm đến.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết, châu Âu dường như đang phải đối mặt với “sự xâm lược lai ghép và một hình thức chiến tranh tâm lý”.

Hôm thứ Sáu, một nguồn tin từ cơ quan quản lý sân bay Ý cho biết một chuyến bay của Wizz Air từ Prague đến Rome đã phải chuyển hướng đến Venice, nhưng bất chấp hơn chục lời đe dọa giả mạo, nhìn chung sự gián đoạn trực tiếp đối với hoạt động hàng không là rất nhỏ.

Mặc dù chưa có bên nào nhận trách nhiệm về các mối đe dọa này, nhưng chúng diễn ra sau một loạt các vụ tấn công phá hoại và các âm mưu nhắm vào các mục tiêu trên khắp châu Âu, từ các trạm biến điện của Đức đến các cơ sở quốc phòng ở khu vực Baltic, cũng như các hệ thống tủ lạnh siêu thị ở Pháp và nhiều quốc gia khác tại châu Âu.