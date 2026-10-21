Xuất hiện hố sụt sâu 3m trên Quốc lộ 3B, chuyên gia cảnh báo gì?

Ngày 21/10, bà Nông Thị Anh Thơ - Chủ tịch UBND xã Na Rì (Thái Nguyên) - thông tin với báo chí, hố sụt lún xuất hiện vào sáng cùng ngày trên Quốc lộ 3B đoạn qua địa phận thôn Bình Minh.

"Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Na Rì đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai rào chắn, đặt cảnh báo, tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Theo bà Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì, hố sụt có diện tích khoảng 1,5-2m2, độ sâu quan sát được khoảng 1,5m. Tuy nhiên, phía dưới còn có đá và các vật liệu khác nên chưa thể xác định chính xác độ sâu thực tế.

Đáng chú ý, vị trí sụt lún nằm trên cùng tuyến đường và cách khu vực từng xảy ra vụ sụt lún khiến một người mất tích vào cuối năm ngoái chưa đầy 10m. Sự việc khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực có địa chất phức tạp này.

Hố tử thần trên Quốc lộ 3B xuất hiện sáng 21/10. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo bà Thu, Quốc lộ 3B thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên ngành, không phải tuyến đường do xã trực tiếp quản lý.

Về nguyên nhân, lãnh đạo xã cho hay, địa phương đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn, trong đó có Viện Địa chất, khảo sát và đánh giá hiện tượng sụt lún.

Trước đó, cuối tháng 3/2025, trên tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua thôn Hiệp Lực xuất hiện một số hố sụt lớn chiều dài khoảng 7m, sâu 5m nằm giữa dải phân cách và liên tục mở rộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lưu thông.

Ngày 26/5/2025, một người đi xe máy đã đâm vào khu vực rào chắn, cảnh báo tại vị trí hố sụt khiến cả người và phương tiện cùng rơi xuống hố.

Các chuyên gia cho rằng, Thái Nguyên có địa hình và địa chất phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonat dễ xảy ra quá trình karst hóa - hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi qua thời gian dài, hình thành các hang hốc, khe rỗng dưới lòng đất. Khi mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện "hố tử thần".