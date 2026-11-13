Xuất hiện hố sụt lún sâu 3m phía sau trường học ở xã Trà Leng

Lãnh đạo xã Trà Leng khảo sát vị trí xuất hiện hố sụt lún. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại khu vực phía sau trường xuất hiện hố sụt lún sâu khoảng 3m. Từ vị trí hố sụt có các vết nứt kéo dài sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn trường học.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng hiện có 664 học sinh với 21 lớp, trong đó 450 học sinh bán trú. Cụ thể, tại trường chính (nơi xuất hiện hố sụt lún) có 383 học sinh, 12 lớp; tại phân hiệu có 281 học sinh, 9 lớp. Nhà trường có 71 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Các vết nứt kéo dài xuất hiện gần vị trí miệng hố sụt lún. Ảnh: CTV

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý trước mắt, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhà trường và học sinh.

UBND xã Trà Leng cũng đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng về phương án xử lý, khắc phục tình trạng sụt lún.

Vị trí hố sụt lún nằm sát phía sau trường học, tiềm ẩn nhiều rủi ro sạt lở. Ảnh: CTV

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác trao đổi với các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công để thống nhất hướng xử lý phù hợp với tình hình thực tế.

Trong một diễn biến khác, xuyên đêm 12/11, chính quyền xã Trà Leng huy động nhân lực, phương tiện tổ chức khắc phục sạt lở trên tuyến ĐH1. Toàn tuyến ghi nhận 7 vị trí sạt lở, với tổng chiều dài taluy dương bị sạt lở khoảng 65m, khối lượng đất đá ước tính khoảng 700m³.

Chính quyền và các lực lượng xã Trà Leng có mặt tại hiện trường khơi thông tuyến ĐH1 xuyên đêm 12/11. Ảnh: CTV

Các lực lượng tập trung máy móc, phương tiện và nhân công xử lý những điểm sạt lở có khối lượng đất đá lớn. Đến sáng 13/11, vị trí sạt lở nghiêm trọng gần cầu bê tông Hồng Dung được thông bước đầu, tạo điều kiện cho xe máy lưu thông tạm thời.

Lãnh đạo xã trực tiếp thăm hỏi, động viên lực lượng phòng thủ dân sự, dân quân và đội ngũ lái xe máy xúc đang làm nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo tiếp tục khẩn trương xử lý các điểm sạt lở còn lại, phấn đấu thông toàn tuyến ĐH1, bảo đảm giao thông phục vụ đi lại của người dân.