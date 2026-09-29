Xuất hiện hố hàm ếch, vệt sụt lún kéo dài trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chiều 29/9, cơ quan chức năng TP Đồng Nai phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra hiện trường, tìm phương án khắc phục tình trạng sụt lún, nứt mặt đường trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vị trí xuất hiện sụt lún, hố hàm ếch trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Nhiều hố "hàm ếch" và vết nứt kéo dài tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại Km1+900, đoạn qua phường Phước Tân, khu vực làn trong cùng sát dải phân cách giữa xuất hiện vệt sụt lún dài hàng chục mét, kèm nhiều hố nhỏ.

Có vị trí hố hở rộng khoảng 10cm, bên dưới có khoảng rỗng sâu khoảng 40cm, tạo thành hình dạng giống “hàm ếch”. Các điểm hư hỏng nằm ngay trên phần đường phương tiện đang lưu thông.

Có hố "hàm ếch" khoảng một cánh tay. Ảnh: Hoàng Anh

Tại khu vực làn giữa, cạnh làn dừng khẩn cấp, mặt đường có dấu hiệu không bằng phẳng, một số vị trí xuất hiện vết nứt kéo dài. Thời điểm kiểm tra, khu vực chưa có biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng.

Không chỉ mặt đường, mái taluy bên sườn cao tốc, đoạn cạnh sông Buông, cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, đứt gãy. Nhiều vị trí có nước chảy từ mái taluy ra khu vực sông.

Đơn vị thi công kiểm tra hiện trường và đo cao độ không bằng phẳng trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Theo tìm hiểu, vị trí này từng được sửa chữa sau sự cố ô tô “lọt hố”. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công tuyến cao tốc qua khu vực này.

Bờ taluy cạnh sông Buông xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, đứt gãy. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hiện trường, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết nền đất khu vực yếu, chịu tác động của sông Buông. Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến khu vực phát sinh sụt lún, nứt mặt đường.

Trước mắt, đơn vị sẽ khắc phục các điểm hư hỏng. Về lâu dài, nhà thầu cùng chủ đầu tư nghiên cứu phương án gia cố, trong đó tính đến việc xây kè bê tông ven sông để bảo vệ tuyến cao tốc.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát toàn tuyến, nhất là khu vực gần sông Buông, nhằm phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ xói lở, sạt trượt.

Đơn vị tư vấn giám sát cũng được yêu cầu kiểm tra hiện trường, tập trung vào các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình, kịp thời đề xuất phương án khắc phục.