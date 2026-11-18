Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Một chuyên gia trong lĩnh vực kim loại quý cho rằng giá vàng đang đối mặt nguy cơ sụt giảm về mức sâu hơn. Theo vị này, nếu đồng USD duy trì xu hướng tăng, giá vàng có thể mất thêm khoảng 400-500 USD/oz trước khi chạm đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Dự báo này được ông Jesse Colombo, nhà phân tích độc lập và là người sáng lập trang tin BubbleBubble Report, đưa ra ở thời điểm giá vàng còn ở vùng trên 3.900 USD/oz. Trong tuần trước, mốc tâm lý này đã bị xuyên thủng.

Sáng nay (18/11), giá vàng tiếp tục đương đầu áp lực giảm lớn, trượt khỏi mốc 3.800 USD/oz. Vào lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm hơn 60 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,6%, giao dịch dưới mức 3.790 USD/oz.

Theo ông Colombo, xu hướng tăng giá của đồng USD và lãi suất tăng cao đang gây áp lực khiến giá vàng suy yếu. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng dẫn đến các hoạt động thanh lý vị thế vàng.

“Liệu giá sẽ tiếp tục giảm từ đây hay không? Chúng ta thực sự đang đứng trước một thời điểm mang tính quyết định”, ông Colombo viết trong một báo cáo. Ông cho rằng một khi vùng hỗ trợ quanh mức 3.900 USD/oz bị phá vỡ, giá vàng sẽ giảm thêm ít nhất 400 USD/oz, tức là về mức 3.500 USD/oz.

Đồng USD đang tiếp tục mạnh lên, với chỉ số Dollar Index trong sáng nay đã tăng thêm hơn 0,1% so với đóng cửa phiên hôm qua tại Mỹ, đạt hơn 103,6 điểm, cao nhất trong 19 tháng.

Theo ông Colombo, từ ngưỡng 3.900 USD/oz đến khoảng 3.400-3.500 USD/oz là một khoảng trống giá (air pocket), một vùng thiếu các ngưỡng hỗ trợ mạnh. “Vì vậy, nếu giá vàng thực sự phá vỡ ngưỡng đó với biên độ đủ lớn, thì tôi dự báo giá sẽ giảm tới ngưỡng 3.500 USD/oz”, ông nói.

Ông Colombo nhấn mạnh xu hướng tăng giá của đồng USD là một yếu tố quan trọng. “Khi đồng USD diễn biến như thế này, đó chẳng khác nào một sự phá hủy đối với các kim loại quý. Chỉ số USD đã vượt lên trên các mốc 102 và 103 điểm… Chừng nào đà tăng này chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, tôi vẫn chưa dám khẳng định giá vàng đã chạm đáy”, ông nói.

Cũng với quan điểm bi quan về triển vọng giá vàng, các chiến lược gia tại ngân hàng Goldman Sachs cho rằng lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tác động đáng kể đến vị thế của các nhà đầu tư, buộc họ phải đánh giá lại triển vọng giá vàng trong ngắn và trung hạn.

Trong một báo cáo gần đây, Goldman Sachs hạ dự báo về mức giá vàng vào cuối năm nay thêm 500 USD/oz, từ 4.650 USD xuống còn 4.150 USD/oz, đồng thời điều chỉnh giảm dự báo giá vàng cho cuối năm 2027 từ 5.400 USD/oz xuống còn 4.800 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Kịch bản cơ sở của Goldman Sachs giả định rằng lập trường cứng rắn gần đây của Fed, cùng với khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12, sẽ kiềm chế những lo ngại của nhà đầu tư về sự mất giá của đồng USD. Ngân hàng này dự báo nhu cầu đối với các hợp đồng quyền chọn mua (call options) vàng - loại hợp đồng phái sinh được dùng như một công cụ phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô - sẽ quay trở lại mức trung bình lịch sử, thay vì tăng mạnh lên các mức cao bất thường như từng ghi nhận vào đầu năm 2026.

Các chiến lược gia cho biết thêm rằng bối cảnh thị trường vàng hiện tại ngày càng giống với năm 2022. Khi đó, dù các ngân hàng trung ương tạo ra lực cầu cấu trúc mạnh mẽ, nhưng lãi suất cao vẫn gây áp lực lên vị thế của các nhà đầu tư, khiến giá vàng chỉ tăng ở mức khiêm tốn.

Báo cáo viết: “Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực về giá vàng trong dài hạn nhờ lực cầu mang tính cấu trúc mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, yếu tố đóng góp phần lớn vào mức tăng giá vàng 15% mà chúng tôi dự báo đến cuối năm 2027”.

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 60 tấn vàng mỗi tháng trong giai đoạn 2026-2027, cao hơn nhiều so với mức trung bình 17 tấn mỗi tháng trước năm 2022. Theo ước tính mới nhất của ngân hàng này, khối lượng mua hiện tại đang đạt mức 85 tấn mỗi tháng, nếu tính theo trung bình ba tháng và đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ.

Các chiến lược gia của Goldman Sachs kỳ vọng giá vàng sẽ nhận được thêm lực đẩy khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2027. Họ dự báo một loạt đợt cắt giảm lãi suất Fed sẽ diễn ra từ cuối năm 2027 đến đầu năm 2028, qua đó khơi dậy sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư tư nhân đối với vàng.

Báo cáo nhận định giai đoạn từ 3-6 tháng tới sẽ là thử thách đối với các quỹ đầu tư theo xu hướng (CTA) và các quỹ đầu cơ vĩ mô, do lãi suất điều hành của Fed tăng cao và giá năng lượng biến động khó lường. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận vàng, đợt điều chỉnh hiện tại có thể là thời điểm hấp dẫn để tham gia thị trường.

Goldman Sachs cũng đưa ra kịch bản tiêu cực là nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 3/2027, trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, hoặc nâng mức lãi suất đỉnh điểm của chu kỳ thắt chặt này, thì giá vàng đến cuối năm 2027 có thể chỉ đạt mức 4.660 USD/oz.

Ngược lại, trong kịch bản lạc quan, những lo ngại mới về tính bền vững của tài khóa có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, đẩy giá vàng vượt mốc 4.800 USD/oz - mức giá cơ sở được Goldman Sachs dự báo cho cuối năm 2027.