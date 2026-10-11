Xuất hiện điểm sụt lún lớn trên quốc lộ 28B

Ghi nhận tại hiện trường, mặt đường nhựa xuất hiện nhiều vết nứt hở, có đoạn kéo dài nhiều mét. Đáng chú ý, khu vực mép đường phía taluy âm bị nứt toác, tạo thành những khe hở lớn, dấu hiệu cho thấy nền đường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vị trí sụt lún nằm ở đầu dốc, trên đoạn đường có địa hình quanh co, hình cùi chỏ theo hướng từ Đà Lạt xuống Mũi Né, khiến việc lưu thông qua khu vực càng tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, cơ quan chức năng đã tiến hành căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực hư hỏng. Các phương tiện khi qua đây được yêu cầu giảm tốc độ, di chuyển sang phần đường ngược chiều để tránh điểm sụt lún. Người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn.

Vị trí sụt lún trên mặt quốc lộ 28B.

Theo phản ánh của người dân và các tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến, những ngày trước, mặt đường tại vị trí này đã xuất hiện các vết nứt. Đến sáng 11/10, những vết nứt ngày càng mở rộng, kéo dài và lộ rõ hơn, khiến tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc điều hành gói thầu XD02 thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, các vết nứt bắt đầu xuất hiện khoảng ba ngày trước. Đến sáng 11/10 đã kéo dài khoảng 40m và tiếp tục diễn biến xấu nếu trời có mưa lớn kéo dài. Ngoài vị trí này, một số điểm khác trên đèo cũng ghi nhận hư hỏng sau đợt mưa lớn vừa qua.

Đơn vị cũng đã mời Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị tư vấn thiết kế đến khảo sát hiện trường, đánh giá nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý lâu dài. Hiện giao thông trên quốc lộ 28B vẫn lưu thông bình thường.

Trước đó, ngày 8/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung khẩn trương khắc phục các hư hỏng trên dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận ba vị trí hư hỏng trên tuyến, trong đó có khu vực đang xảy ra sụt lún.

Quốc lộ 28B dài khoảng 68km, kết nối Phan Thiết – Mũi Né với Đà Lạt, giữ vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực duyên hải và vùng cao nguyên của tỉnh Lâm Đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung trực tiếp điều hành.