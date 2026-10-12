Xuất hiện cụm công trình vi phạm hành lang thoát lũ sông Đáy, tại xã Vân Đình

Nhiều hạng mục cần được làm rõ

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho thấy, các hạng mục được bố trí trên cùng khu đất, phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Trong đó, cụm 5 sân pickleball có mái che là hạng mục được người dân phản ánh mới xây dựng từ đầu năm 2026.

Hiện trạng cụm công trình nằm trong hành lang thoát lũ tại thôn Vân Đình, xã Vân Đình. Video: Thái Trọng

Theo tìm hiểu ban đầu, khu vực có nguồn gốc đất nông nghiệp được giao cho các hộ sử dụng. Các công trình, hoạt động kinh doanh hiện do nhiều hộ quản lý, sử dụng. Riêng cụm sân pickleball được phản ánh do ông P.V.Q xây dựng.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu rà soát đầy đủ hồ sơ đất đai, quá trình hình thành công trình và mục đích sử dụng đất của từng hạng mục. Đặc biệt, với những công trình có mái che, nhà ở, lán xưởng và khu vực tập kết vật liệu xây dựng, cơ quan chức năng cần xác định rõ căn cứ pháp lý, việc chấp hành quy định về đất đai, trật tự xây dựng và các yêu cầu liên quan đến hành lang thoát lũ.

Người dân xã Vân Đình chia sẻ với phóng viên tại khu vực hành lang thoát lũ sông Đáy. Ảnh: TT

Không chỉ khu vực giáp cầu Phùng Xá, trong quá trình kiểm tra thực địa cùng cán bộ chuyên môn của xã, phóng viên còn ghi nhận phía bờ sông đối diện có dấu hiệu đổ vật liệu lên mái kè và đặt container tại khu vực ven sông. Những hiện trạng này cũng cần được kiểm tra, xác minh để làm rõ mục đích sử dụng, phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các dấu hiệu ghi nhận tại hiện trường là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và quy định hiện hành. Việc kết luận công trình nào vi phạm, mức độ vi phạm và biện pháp xử lý cần căn cứ kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Xác định trách nhiệm xử lý

Tại buổi làm việc với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Nam Tiến; Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Trần Văn Khoa cùng một số chuyên viên xác nhận những thông tin người dân phản ánh là có thật. Các công trình, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại đây có nguồn gốc từ đất nông nghiệp được giao cho các hộ dân. Toàn bộ khu vực nằm trong hành lang thoát lũ sông Đáy.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện chính quyền xã Vân Đình chưa làm rõ về kế hoạch kiểm tra, xử lý cụ thể đối với từng công trình, bãi tập kết vật liệu vi phạm; trách nhiệm quản lý của địa phương cũng như phương án khắc phục trong thời gian tới. Đại diện UBND xã chủ yếu đề cập đến vai trò của Hạt Quản lý đê số 12.

Lán xưởng và 5 sân pickleball có mái che được cho là nằm trên đất nông nghiệp, trong phạm vi hành lang thoát lũ sông Đáy. Ảnh: TT

Việc phối hợp với cơ quan chuyên ngành quản lý đê điều là cần thiết để xác định các vấn đề liên quan đến hành lang thoát lũ. Song, rõ ràng, chính quyền địa phương cần chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vi phạm hiện có. Điều người dân quan tâm hiện nay là cơ quan chức năng đã kiểm tra đến đâu, những hạng mục nào chưa bảo đảm quy định và hướng xử lý cụ thể ra sao. Việc xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan cần đi đôi với rà soát hiện trạng, làm rõ trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền và thông tin rõ lộ trình giải quyết, tránh để những tồn tại kéo dài mà chưa có biện pháp xử lý cụ thể.

Đối với cụm 5 sân pickleball có mái che, việc làm rõ thời điểm xây dựng, hồ sơ liên quan, mục đích sử dụng đất và các điều kiện được phép xây dựng là yêu cầu cần thiết. Tương tự, hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, việc sử dụng nhà ở, lán xưởng và hiện trạng tại khu vực mái kè phía bờ sông đối diện cũng cần được xem xét trên cơ sở kiểm tra thực tế và quy định pháp luật có liên quan.

Dấu hiệu đổ vật liệu lên mái kè và đặt container tại khu vực ven sông Đáy khu vực giáp cầu Phùng Xá. Ảnh: TT

Trong quản lý địa bàn, trách nhiệm của chính quyền cấp xã và cơ quan chuyên ngành cần được thực hiện đồng bộ, đúng phạm vi thẩm quyền. Việc phối hợp với cơ quan quản lý đê điều là cần thiết để xử lý những vấn đề liên quan đến hành lang thoát lũ, song không thay thế trách nhiệm kiểm tra, rà soát về đất đai và trật tự xây dựng của địa phương.

Trước những vi phạm rõ ràng trên địa bàn, UBND xã Vân Đình cần khẩn trương rà soát, có các biện pháp xử lý quyết liệt, dứt điểm. Kết quả giải quyết những vụ việc này trong thời gian tới sẽ là căn cứ để đánh giá hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ hành lang thoát lũ trên địa bàn.