Dòng Honda Super Cub tại Việt Nam không chỉ có các phiên bản phổ thông mà còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe nhập khẩu độc lạ, phiên bản giới hạn từ Thái Lan và Nhật Bản. Những mẫu xe này thường được đưa về nước thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân, có thiết kế riêng hoặc gắn với các sự kiện, thương hiệu nổi tiếng.

Điểm chung của các phiên bản đặc biệt là số lượng sản xuất hạn chế, một số được đánh số thứ tự riêng trên từng xe. Vì vậy, bên cạnh giá trị sử dụng, chúng còn thu hút giới chơi xe nhờ tính độc đáo và khả năng sưu tầm.

Honda Super Cub C125 Disney giới hạn 100 chiếc, giá 338 triệu đồng

Mới đây, một chiếc Honda Super Cub C125 phiên bản Disney kỷ niệm 100 năm thành lập hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới đang được cửa hàng Xe máy Quang Vinh (đường An Dương Vương, phường 9, TP.HCM) chào bán với giá 338 triệu đồng.

Theo giới thiệu của cửa hàng, chiếc xe được chào bán là Honda Super Cub C125 là hàng nội địa Thái Lan. Xe mang số thứ tự 52/100, thuộc dòng sản phẩm giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới.

Honda Super Cub C125 Disney giới hạn 100 chiếc, giá 338 triệu đồng.

Đây là phiên bản đặc biệt ra mắt năm 2023, nằm trong chương trình hợp tác giữa Honda, Cub House Thái Lan và Walt Disney nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập hãng giải trí Mỹ.

So với Super Cub C125 thông thường, phiên bản Disney tạo khác biệt chủ yếu ở ngoại hình và các chi tiết nhận diện. Xe sử dụng tông màu đen satin chủ đạo, kết hợp những mảng ốp mạ crôm sáng bóng và yên xe màu đỏ nổi bật.

Honda Super Cub C125 bản Disney tạo khác biệt chủ yếu ở ngoại hình và các chi tiết nhận diện. Xe sử dụng tông màu đen satin chủ đạo, kết hợp những mảng ốp mạ crôm sáng bóng.

Đáng chú ý, phần ốp chắn gió phía trước và hai ốp hông được hoàn thiện bằng lớp mạ crôm, tạo diện mạo khác biệt so với những phiên bản Super Cub C125 phổ thông. Biểu tượng chuột Mickey được tích hợp cùng logo Super Cub trên phần chắn gió, trong khi dòng chữ Disney 100 xuất hiện trên ốp hông.

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở bảng số thứ tự riêng của từng xe. Với chiếc đang được chào bán tại TP.HCM, mã số 52/100 cho biết đây là chiếc thứ 52 trong tổng số 100 xe được sản xuất. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt về giá trị sưu tầm so với một chiếc Super Cub C125 thông thường.

Về vận hành, phiên bản Disney không có sự thay đổi đáng kể so với nền tảng Super Cub C125 tiêu chuẩn. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích khoảng 125cc, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số 4 cấp.

Như vậy, giá trị khác biệt của phiên bản này chủ yếu nằm ở thiết kế hợp tác thương hiệu, các chi tiết trang trí độc quyền và số lượng sản xuất giới hạn, thay vì nâng cấp sức mạnh động cơ hay khả năng vận hành.

Tại thời điểm ra mắt ở Thái Lan năm 2023, Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition có giá 116.400 baht (khoảng 80 triệu đồng). Một gói đặc biệt khác đi kèm mô hình Mickey Mouse bằng kim loại được chào bán với giá 197.900 baht (khoảng 136 triệu đồng).

Đắt gần 4 lần Super Cub C125 chính hãng tại Việt Nam

Mức giá 338 triệu đồng của chiếc Super Cub C125 Disney này tạo ra khoảng cách rất lớn so với những phiên bản C125 đang phân phối chính hãng.

Theo công bố của Honda Việt Nam, Super Cub C125 đời 2026 được bán với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt, giá đề xuất lần lượt 87,372 triệu và 88,354 triệu đồng (đã gồm VAT 8%). Nếu tính mức thuế VAT 10%, giá tương ứng là 88,99 triệu và 89,99 triệu đồng.

Như vậy, mức giá 338 triệu đồng của chiếc Super Cub C125 Disney cao gấp khoảng 3,8 lần phiên bản C125 Đặc biệt chính hãng, tương đương khoản chênh lệch gần 249 triệu đồng.

Mức giá 338 triệu đồng của chiếc Super Cub C125 Disney này tạo ra khoảng cách rất lớn so với những phiên bản C125 đang phân phối chính hãng.

Đáng nói, với số tiền 338 triệu đồng, người mua có thể lựa chọn nhiều mẫu xe máy phân khối lớn hoặc xe tay ga cao cấp đang bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải nhóm khách hàng mà những mẫu xe giới hạn như Super Cub C125 Disney hướng đến.

Đối với người mua xe để sử dụng hàng ngày, mức giá này khó có thể được lý giải bằng những giá trị về động cơ hay trang bị. Trong khi đó, với giới sưu tầm, số lượng chỉ 100 chiếc trên toàn cầu, số hiệu định danh riêng và sự hợp tác giữa hai thương hiệu Honda - Disney lại là những yếu tố có thể tạo nên sức hút.

Nguồn ảnh: Xe máy nhập khẩu Quang Vinh