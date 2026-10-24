Xuất hiện bão In-Fa, dự báo cường độ rất mạnh

Bão In-Fa mới hình thành ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Ảnh: Windy.

Bản tin của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, cơn bão vừa hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có tên quốc tế là In-Fa. Đây là cơn bão thứ 32 hoạt động ở khu vực này trong mùa bão năm 2026.

Lúc 12h trưa 24-10, tâm bão In-Fa cách quần đảo Bắc Marian khoảng 2.300km, cách Philippines gần 5.000km; cường độ đang mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

JMA dự báo từ nay đến ngày 27-10, bão In-Fa liên tục tăng cấp và chủ yếu đi lên phía Bắc. Từ khoảng ngày 27 đến 28-10, bão có khả năng đổi hướng, đi về phía Tây.

Liên quan đến diễn biến bão Champi, JMA nhận định tâm bão đang ở cách phía Bắc Đài Loan khoảng 150km về phía Đông Bắc; cường độ bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, giảm khoảng 3 cấp so với sáng 23-10.

Dự báo bão Champi tiếp tục đi lên phía Bắc, sau đó đi theo hướng Đông Bắc, hướng về phía Nhật rồi đổi hướng đi theo hướng Đông. Cường độ bão tiếp tục suy yếu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trước đó nhận định, bão Champi không đi vào Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Hiện, hoàn lưu bão cũng không còn gây gió mạnh, sóng lớn ở vùng biển khu vực Bắc Biển Đông.