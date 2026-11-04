Xuất hiện 2 đợt không khí lạnh khả năng gây rét vùng núi Bắc Bộ

Xuất hiện 2 đợt không khí lạnh khả năng gây rét hại cho vùng núi Bắc Bộ. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh (xác suất xảy ra 80-90%).

Theo đó, ngày 8-9/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét . Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Cũng theo Cục Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9/11 - 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Ngoài ra, đề cập về diễn biến mưa ở các khu vực từ đêm 6/11 đến ngày 14/11, Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 6-7/11 có có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 8-9/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9/11 đêm và sáng trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 7-8/11 và từ khoảng ngày 11-14/11, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo: Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đối với diễn biến thời tiết biển, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, từ đêm 8/11 - 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Trước diễn biến của các hình thái thời tiết trên, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó của các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.