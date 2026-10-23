Xuất cấp trên 134 nghìn tấn gạo và hàng nghìn vật tư dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương

Theo thông tin từ Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, các chi cục DTNN khu vực đã xuất cấp tổng cộng 134.107 tấn gạo dự trữ quốc gia. Trong đó, phần lớn là nguồn lực hỗ trợ giáo dục với 112.535 tấn gạo dành cho học sinh, học viên vùng khó khăn trong học kỳ II năm học 2025 -2026, và học kỳ I năm học 2026 -2027.

Chi cục DTNN khu vực I đã xuất cấp, vận chuyển, và bàn giao nhận gần 2.570 tấn/hơn 4.733 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Bên cạnh đó: 17.277 tấn gạo được cấp phát phục vụ dịp Tết Nguyên đán và cứu tế giáp hạt; 1.148 tấn gạo hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; 1.146 tấn gạo dành cho công tác hỗ trợ trồng rừng; 2.000 tấn gạo được xuất cứu trợ quốc tế.

Cùng với lương thực, Cục DTNN đã kịp thời bàn giao nhiều vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng cho Bộ Y tế và các tỉnh Lào Cai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Danh mục xuất cấp bao gồm: 7 bộ xuồng cao tốc, 45 bộ nhà bạt cứu sinh, 13 bộ máy phát điện, 15 bộ máy bơm nước chữa cháy, 10 bộ máy khoan phá bê tông, 4 bộ thiết bị khoan cắt, 7 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ, cùng hàng chục nghìn phao áo (7.500 chiếc), phao tròn (16.518 chiếc) và bè nhẹ cứu sinh (60 chiếc).

Đồng thời, tính đến ngày 20/10/2026, các bộ, ngành cũng đã thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 134,076 tỷ đồng. Cụ thể:

Bộ Công an xuất cấp nguồn hàng trị giá khoảng 104,586 tỷ đồng (gồm 12 danh mục hàng hóa trang bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và 4 danh mục hàng hóa đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất cấp lượng hàng trị giá khoảng 29,49 tỷ đồng (gồm 29 tấn hạt giống cây trồng, 58.400 liều vắc xin, 35.000 lít hóa chất sát trùng gia súc và 25 tấn hóa chất sát trùng thủy sản) nhằm hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh.

Việc xuất cấp kịp thời các nguồn lực dự trữ quốc gia đã góp phần quan trọng giúp các địa phương ổn định đời sống nhân dân, chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đối ngoại, an ninh quốc gia.