Xuất bản Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiền.

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản đã tổ chức buổi Lễ chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trịnh Thúc Huỳnh - nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản; cùng nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ các nhà xuất bản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ với các cựu lãnh đạo, cán bộ nhà xuất bản về tình hình thực tế của ngành cũng như các định hướng, chiến lược mà ngành đang triển khai.

Theo bà Mỹ Linh, ngành xuất bản Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình toàn diện, dưới những định hướng mới từ Chỉ thị 04-CT/TW mới ban hành tháng 3/2026 và Luật Xuất bản sửa đổi mới được Quốc hội thông qua vào tháng 8/2026, có hiệu lực từ tháng 3/2027.

Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản cũng cho biết Chỉ thị 04 kế thừa những giá trị tốt đẹp từ Chỉ thị 42, có nhiều điểm cập nhật theo xu hướng xuất bản của khu vực và thế giới, gắn với sự phát triển công nghiệp văn hóa. Trong khi đó, Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung lại mở ra những cơ hội mới cho ngành xuất bản. Trong thời gian tới, theo Luật, ngành sẽ có những quy tắc mới về quy chế biên tập, thẩm định, nhằm giúp chất lượng sách và xuất bản phẩm ngày càng tốt hơn.

"Thời gian tới, ngành xuất bản hướng tới xuất bản những công trình sách lớn, những cuốn sách mang tầm vóc văn hóa, để có thể mang ra quốc tế, có thể dịch ra nhiều thứ tiếng. Sách sẽ là công cụ ngoại giao văn hóa, công cụ truyền thông để mang văn hóa Việt Nam đến với thế giới", bà Mỹ Linh nói.

Các thành viên Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản thuộc Hội Xuất bản Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiền.

Phó vụ trưởng cũng giới thiệu với các nguyên lãnh đạo, cán bộ nhà xuất bản về tân Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lưu Đình Phúc. Phó vụ trưởng tin tưởng rằng ông Lưu Đình Phúc, với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác báo chí - xuất bản, sẽ giúp ngành xuất bản đạt vị thế xứng tầm, có sự phát triển gắn chặt với công nghiệp văn hóa và công nghiệp nội dung. Bà Mỹ Linh cũng nêu ra những xu hướng mới về IP, về sản phẩm phái sinh từ sách, về định hướng xây dựng mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông chủ lực quốc gia.

Một vấn đề trọng tâm khác mà Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản đề cập tới là thúc đẩy vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam. Hội Xuất bản Việt Nam ngày càng phát huy vai trò lớn trong việc phối hợp tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia, tới đây, cũng sẽ là nơi đưa sản phẩm xuất bản Việt Nam ra thế giới bằng các chương trình hợp tác quốc tế. Vì thế, tính pháp nhân, vị trí của Hội cũng cần được cân nhắc cho xứng tầm, theo yêu cầu từ thực tiễn.

Ông Trịnh Thúc Huỳnh - nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Trịnh Thúc Huỳnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản, gửi lời cảm ơn tới Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ông chia sẻ nhiều lời thăm, lời động viên và chúc mừng từ nhiều thành viên khác trong câu lạc bộ gửi tới nhân dịp ngày truyền thống của ngành.

Nhìn lại những thành tựu và khó khăn ngành vừa trải qua, ông Huỳnh khuyến khích các thế hệ người làm xuất bản luôn giữ vững bản lĩnh, coi mỗi tác phẩm ra đời là một đóng góp cho dòng chảy văn hóa - lịch sử của dân tộc.

"Trong tình hình ngành xuất bản nước nhà hiện nay, những cuộc gặp mặt và hoạt động như thế này là rất đáng quý. Điều quan trọng nhất là làm sao khích lệ tinh thần, truyền lại ngọn lửa đam mê nghề nghiệp cho thế hệ tiếp nối, để cùng nhau vượt qua khó khăn và tiếp tục đóng góp cho văn hóa đọc nước nhà", ông Trịnh Thúc Huỳnh nói.

Câu lạc bộ Giám đốc Xuất bản là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tạo điều kiện để các đồng nghiệp gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xuất bản. Câu lạc bộ thuộc hội Xuất bản Việt Nam. Các thành viên của câu lạc bộ cùng tham gia xây dựng bản thảo sách, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để xuất bản các ấn phẩm. Hội viên là những người đã, đang tham gia công tác quản lý xuất bản, mong muốn tiếp tục đóng góp cho ngành, phát triển nền văn hóa, có tinh thần đồng nghiệp.