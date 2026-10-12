Xuất bản sách của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12-10-1956/ 12-10-2026).

Tại buổi lễ, PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của đồng chí Trần Đại Quang qua các chặng đường công tác.

Trong cuốn sách, các vấn đề lý luận được trình bày gắn liền với thực tiễn sinh động từ hơn 40 năm cống hiến của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều trọng trách trong các giai đoạn lịch sử của đất nước. Vì vậy, mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những hình ảnh được tuyển chọn góp phần kết nối tư tưởng với hành động, quan điểm với thực tế, làm nổi bật chân dung một nhà lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân.

Cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" của Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: "Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam", tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Những nội dung này không chỉ khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Phần II: "Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam", phản ánh tư duy của Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đẩy mạnh cải cách tư pháp; củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân.

Các nội dung này được đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc; giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, qua đó thể hiện một cách toàn diện những vấn đề mà Đại tướng, GS, TS Trần Đại Quang dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chỉ đạo.