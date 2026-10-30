Xuất bản góp phần thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Trong hành trình gần 70 năm xây dựng và phát triển, NXB Kim Đồng đã luôn nỗ lực mang đến những cuốn sách hay, có giá trị cho các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam. Trên hành trình ấy, sự hợp tác với các tác giả, nhà xuất bản và tổ chức văn hóa Nhật Bản đã mở ra nhiều cơ hội quý báu, góp phần đưa những tác phẩm đặc sắc của Nhật Bản đến với bạn đọc Việt Nam.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho NXB Kim Đồng

Năm 1992, NXB Kim Đồng xuất bản bộ truyện tranh Doraemon. Từ những cuốn sách đầu tiên ấy, chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Những câu chuyện giàu trí tưởng tượng, lòng nhân ái và tình bạn đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, đồng thời khơi gợi sự yêu mến, quan tâm đến đất nước và con người Nhật Bản.

Từ Doraemon, sự hợp tác giữa NXB Kim Đồng và các đối tác Nhật Bản ngày càng được mở rộng sang nhiều tác phẩm manga, văn học và sách giáo dục. Mỗi tác phẩm được lựa chọn, dịch thuật và xuất bản đều là một cơ hội để bạn đọc Việt Nam tiếp cận những giá trị văn hóa Nhật Bản, qua đó tăng thêm sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Ito Naoki (Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam) chia sẻ, khởi đầu từ việc xuất bản bộ truyện tranh Doraemon, trong suốt hơn 30 năm qua, NXB Kim Đồng đã đóng góp tích cực vào việc phổ biến nghệ thuật truyện tranh và văn hóa Nhật Bản tới độc giả Việt Nam. Tại Triển lãm 30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM năm 2024, bên cạnh các nội dung trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác, thu hút 22 ngàn lượt khách tham quan. Đây là một cơ hội quý báu để giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến nhiều thế hệ độc giả tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ

Đặc biệt, với sự ủng hộ của tác giả Fujiko F Fujio thông qua việc đóng góp tiền bản quyền từ bộ truyện Doraemon, NXB Kim Đồng đã cùng tác giả thành lập "Quỹ hỗ trợ Giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon" vào năm 1996, nay là Quỹ Học bổng Mèo máy thông minh. Thông qua chương trình học bổng của Quỹ, cho đến nay, gần 15.000 trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ trong quá trình học tập.

"Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và lòng cảm phục sâu sắc đối với tâm huyết cùng những nỗ lực bền bỉ của NXB Kim Đồng trong suốt chặng đường đầy ý nghĩa này" - ngài Ito Naoki nhấn mạnh.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Tuấn Nghĩa (Giám đốc NXB Kim Đồng) bày tỏ: "Bằng khen hôm nay là sự ghi nhận quý báu đối với tâm huyết và nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên NXB Kim Đồng. Trong niềm vinh dự này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các họa sĩ, dịch giả và đối tác Nhật Bản đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm qua; đồng thời trân trọng cảm ơn các thế hệ bạn đọc Việt Nam đã yêu mến và đón nhận những tác phẩm ấy.

"Sự ghi nhận hôm nay là nguồn động viên để NXB Kim Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản, mở rộng hợp tác và và phát huy vai trò cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là giữa các thế hệ trẻ của hai nước" - ông Nghĩa chia sẻ.

Bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Hồng Nguyên (Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương) đánh giá: "Tôi cho rằng đây không chỉ là một sự ghi nhận rất xứng đáng dành cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của NXB Kim Đồng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học của Nhật Bản đến với các bạn trẻ Việt Nam mà còn là một dấu ấn ngoại giao rất đẹp trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản.

"Tôi luôn cho rằng ngoại giao không chỉ được xây dựng từ những cuộc gặp gỡ cấp cao hay những thỏa thuận hợp tác, mà quan trọng hơn là được nuôi dưỡng từ sự thấu hiểu về giá trị văn hóa tốt đẹp giữa nhân dân hai nước" - bà Hồng Nguyên nhấn mạnh.

NXB Kim Đồng trao tặng sách cho Đại sứ quán Nhật Bản

Việc NXB Kim Đồng được Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao tặng Bằng khen tiếp tục khẳng định vai trò của hoạt động xuất bản trong kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa giữa hai quốc gia. Đây cũng là động lực để NXB Kim Đồng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, giới thiệu những tác phẩm có giá trị đến với bạn đọc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.