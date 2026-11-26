Chuyển đổi sinh kế từ lợi thế địa phương

Phát triển kinh tế nông thôn tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số luôn đặt ra yêu cầu phải tìm được mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác và khả năng đầu tư của người dân. Với xã Xuân Viên, yêu cầu này càng trở nên rõ nét sau khi địa phương sáp nhập ba xã Xuân Viên, Xuân An và Xuân Thủy.

Sau sáp nhập, Xuân Viên có gần 14.500 người, hơn 83% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường và Dao. Địa bàn có thêm 14 thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong khi hệ thống hạ tầng tại một số khu dân cư chưa đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo còn gần 7,5%, tỷ lệ nghèo đa chiều gần 22%. Đây là những thách thức không nhỏ đối với mục tiêu nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực dân cư.

Trong bối cảnh đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thay vì chỉ duy trì phương thức sản xuất truyền thống, xã Xuân Viên hướng tới đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm những nguồn thu phù hợp với điều kiện của từng hộ.

Một trong những mô hình tiêu biểu được địa phương lựa chọn đó là phát triển cây măng tre ngọt. Đây là mô hình được triển khai năm 2025 trong khuôn khổ Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Dự án được triển khai có tổng diện tích 12 ha tại 26 khu dân cư. Trong đó, 6 ha thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 6 ha thuộc nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

Điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ được triển khai theo hướng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sản xuất. Các hộ được hỗ trợ 100% cây giống theo diện tích đăng ký, đồng thời chủ động đối ứng đất đai, phân bón, nhân công và các điều kiện cần thiết. Đối tượng ưu tiên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với nguồn giống, người dân còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác. Việc hỗ trợ đồng bộ từ cây giống đến kiến thức sản xuất góp phần giảm bớt khó khăn ban đầu, nhất là đối với những hộ còn hạn chế về vốn và kinh nghiệm tiếp cận cây trồng mới.

Hiệu quả kinh tế bắt đầu từ những vườn măng

Tại thôn Quảng Thành, gia đình anh Phùng Bá Phúc, sinh năm 1981, người dân tộc Mường, là một trong những hộ được lựa chọn tham gia dự án. Trên diện tích hơn 400 m², gia đình anh đã trồng 43 gốc măng tre ngọt từ nguồn giống được hỗ trợ.

Anh Phùng Bá Phúc chia sẻ kỹ thuật trồng măng ngọt với phóng viên Tạp chí Công Thương và cán bộ phòng Kinh tế xã Xuân Viên. (Ảnh: Tạp chí Công Thương)

Theo anh Phúc, việc được hướng dẫn kỹ thuật trước khi trồng giúp gia đình yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc. Đến nay, vườn măng đã bắt đầu cho thu hoạch.

Anh Phúc chia sẻ: Hiện giá măng bán ra thị trường khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg. Mỗi gốc có thể cho thu hoạch khoảng 6 - 7 kg trong một lần hái. Cây măng cũng không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, phù hợp để kết hợp với các hoạt động sản xuất khác của gia đình.

Tương tự, gia đình ông Hà Văn Thuộc, sinh năm 1948, người dân tộc Mường ở thôn Liên Hiệp cũng là một trong 23 hộ được xã đưa vào dự án, gia đình ông được hỗ trợ 69 gốc măng và dành khoảng một mẫu đất để trồng.

Bên cạnh chăm sóc vườn măng, gia đình ông Thuộc duy trì chăn nuôi gà, tận dụng phân gà sau khi ủ để bón cho cây. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí phân bón, tận dụng nguồn lực sẵn có và nâng cao hiệu quả sử dụng các hoạt động sản xuất trong hộ gia đình. Vườn măng hiện sinh trưởng khá tốt, dự kiến đến tháng 2/2027 sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên.

Gia đình ông Hà Văn Thuộc, sinh năm 1948, người dân tộc Mường ở thôn Liên Hiệp là một trong 23 hộ được xã đưa vào dự án. (Ảnh: Tạp chí Công Thương)

Với ông Thuộc, những gốc măng được hỗ trợ không chỉ là điều kiện để phát triển sản xuất mà còn là kỳ vọng về một nguồn thu mới, giúp gia đình cải thiện đời sống và từng bước thoát nghèo.

Từ những mô hình cụ thể có thể thấy, giá trị của dự án trước hết nằm ở việc đưa thêm một đối tượng sản xuất vào cơ cấu nông nghiệp của địa phương, tạo cơ hội để người dân khai thác những diện tích đất có thể phát triển cây măng. Đồng thời, việc kết hợp trồng trọt với chăn nuôi cũng mở ra hướng tổ chức sản xuất linh hoạt, phù hợp với quy mô và nguồn lực của từng hộ.

Nâng hiệu quả hỗ trợ bằng liên kết sản xuất, tiêu thụ

Theo ông Đinh Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, dự án trồng cây măng tre ngọt là giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Địa phương xác định hỗ trợ phải gắn với điều kiện thực tế của từng hộ, khuyến khích người dân chủ động chăm sóc, tận dụng diện tích đất và kết hợp các mô hình sản xuất phù hợp. Trong thời gian tới, xã tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, đồng thời quan tâm định hướng tiêu thụ để giúp người dân từng bước ổn định đầu ra sản phẩm.

Thực tế, một mô hình cây trồng mới chỉ có thể tạo ra hiệu quả kinh tế lâu dài khi giải quyết đồng thời ba vấn đề: phù hợp với điều kiện sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và có thị trường tiêu thụ. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì phát triển mô hình trồng măng, xã Xuân Viên cũng cần tính toán khả năng mở rộng diện tích, tổ chức sản xuất tập trung và kết nối các đầu mối thu mua khi sản lượng tăng lên.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực hỗ trợ cần được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, tạo thu nhập thực chất và giúp người dân có khả năng tự duy trì sinh kế sau khi dự án kết thúc.

Với Xuân Viên, cây măng tre ngọt hiện vẫn đang ở giai đoạn phát triển mô hình. Nhưng từ những vườn măng đầu tiên, một hướng khai thác tiềm năng đất đai và đa dạng hóa sản xuất đã được mở ra. Nếu được tổ chức bài bản, gắn với kỹ thuật canh tác và thị trường tiêu thụ, mô hình có thể trở thành một trong những giải pháp góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập và tạo nền tảng giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.