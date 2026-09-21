Xuân Tín đưa Nghị quyết 79 vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế

Chi ủy thôn 12, xã Xuân Tín triển khai công tác tháng 9/2026.

Từ những việc làm cụ thể, Xuân Tín đang từng bước đưa Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước vào thực tiễn, gắn với quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực công, đẩy mạnh đầu tư công, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Tín Nguyễn Xuân Hải: “Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách của Trung ương, của tỉnh, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã đã tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 79-NQ/TW đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế Nhà nước, xã chú trọng những nội dung gắn trực tiếp với cơ sở như quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư công và chất lượng cung ứng dịch vụ công”.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã và các phòng chuyên môn rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tài sản công và đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 được xã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án cấp thiết, các công trình hoàn thành và chuyển tiếp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án chuyển tiếp được rà soát, tiếp tục triển khai theo kế hoạch; một số dự án mới được chuẩn bị đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập.

Cùng với đầu tư công, Xuân Tín chú trọng phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, trên địa bàn có 3 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tập trung vào sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, sản xuất an toàn sinh học và hệ thống tưới tiết kiệm nước. Năng suất tại các mô hình tăng từ 10 - 15% so với phương thức sản xuất truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục được xác định là khâu quan trọng trong đổi mới quản trị ở địa phương. Bên cạnh kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chất lượng quản trị công của xã đạt 97,38%; chỉ số công khai, minh bạch đạt 100%; tỷ lệ thực hiện dịch vụ trực tuyến đạt 90,91%; tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,2%...

Thực tiễn ở Xuân Tín cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW được cụ thể hóa không chỉ trong quản lý nguồn lực công, mà còn trong từng khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. Việc đổi mới phương thức quản lý, tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân chính là những yếu tố góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia theo dõi việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần tăng cường sự đồng thuận và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý, sử dụng nguồn lực Nhà nước. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng đa dạng, phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, xã khai thác các nền tảng mạng xã hội, Sổ tay đảng viên điện tử để chuyển tải chủ trương, chính sách đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa nội dung nghị quyết đến gần hơn với đời sống.

Những chuyển biến từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến đầu tư công và phát triển sản xuất đang cho thấy cách Xuân Tín đưa Nghị quyết 79-NQ/TW vào thực tiễn ngày càng rõ nét. Khi nguồn lực Nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả hơn, người dân được phục vụ tốt hơn và sản xuất từng bước được đổi mới, đó cũng là nền tảng để địa phương khơi dậy thêm các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.