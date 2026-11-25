Xuân Son vào đề cử Quả bóng vàng châu Á 2026
Trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2026 do Tạp chí Sports Weekly (Trung Quốc) vừa công bố, Nguyễn Xuân Son là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên bên cạnh những gương mặt đình đám như Son Heung-min (Los Angeles FC), Lee Kang-in (Atletico Madrid), Kim Min-jae (Bayern Munich), Abdukodir Husanov (Manchester City), Mehdi Taremi (Olympiacos)…
Trong danh sách nói trên, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số lượng với 6 cầu thủ được đề cử, Hàn Quốc và Australia cùng có 4 cái tên, trong khi Iran đóng góp 3 ứng viên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xuan-son-vao-de-cu-qua-bong-vang-chau-a-2026-post361482.html