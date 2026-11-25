Thi đấu không nhiều do 2 đợt chấn thương, Xuân Son khó lọt vào danh sách rút gọn.

Trong danh sách nói trên, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số lượng với 6 cầu thủ được đề cử, Hàn Quốc và Australia cùng có 4 cái tên, trong khi Iran đóng góp 3 ứng viên.