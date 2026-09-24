Xuân Son thay đổi cách Đông Nam Á nhìn tuyển Việt Nam

Xuân Son ghi 16 bàn sau 17 lần khoác áo tuyển Việt Nam, hiệu suất khiến truyền thông khu vực đặc biệt chú ý.

Ngay khi tuyển Việt Nam đặt chân tới Indonesia, Bola.com dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Xuân Son. Tờ báo Indonesia gọi chân sút 29 tuổi là một tiền đạo "đáng sợ", đồng thời nhấn mạnh thành tích 16 bàn sau 17 lần khoác áo tuyển Việt Nam.

Cách mô tả ấy cho thấy sự thay đổi trong cách đối thủ nhìn nhận đội bóng của HLV Kim Sang-sik. Trước đây, khi nhắc tới tuyển Việt Nam, truyền thông Đông Nam Á thường nói nhiều về Quang Hải, Hoàng Đức hoặc khả năng vận hành của một tập thể giàu tính tổ chức. Hiện tại, Xuân Son trở thành một trong những cái tên đầu tiên được nhắc tới.

Mối đe dọa mới của tuyển Việt Nam

Giá trị của Xuân Son không chỉ nằm ở số bàn thắng. Sự xuất hiện của anh còn buộc đối phương phải thay đổi cách chuẩn bị khi gặp tuyển Việt Nam.

Với 16 bàn sau 17 trận, Xuân Son duy trì hiệu suất gần một bàn mỗi lần ra sân. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 và tiếp tục chia sẻ danh hiệu này với Nguyễn Đình Bắc ở ASEAN Cup 2026 sau khi ghi 5 bàn.

Đó là điều tuyển Việt Nam từng thiếu trong nhiều giai đoạn. Đội tuyển sở hữu những tiền vệ giàu chất lượng, có thể kiểm soát thế trận và tạo cơ hội, nhưng vị trí trung phong không phải lúc nào cũng mang lại sự ổn định tương tự.

Xuân Son giúp thay đổi điều đó. Anh có thể chơi quay lưng, tranh chấp với trung vệ, tấn công khoảng trống và quan trọng nhất là duy trì khả năng ghi bàn đều đặn.

Sự hiện diện của Xuân Son giúp tuyển Việt Nam có thêm một điểm kết thúc đủ sức buộc đối thủ phải chuẩn bị phương án riêng.

Vì thế, đối thủ giờ không chỉ phải nghiên cứu cách vận hành của tuyển Việt Nam. Họ còn cần một phương án riêng để hạn chế tiền đạo có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một tình huống.

Từ Quang Hải đến Xuân Son

FIFA ASEAN Cup 2026 càng làm rõ sự dịch chuyển ấy. Quang Hải vắng mặt vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng tuyển Việt Nam vẫn có Xuân Son, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Đình Bắc cùng phần lớn bộ khung vừa vô địch Đông Nam Á.

Việc thiếu Quang Hải vì thế không còn đồng nghĩa tuyển Việt Nam mất đi nhân vật tạo khác biệt duy nhất. Trách nhiệm được chia sẻ cho nhiều vị trí hơn, trong đó Xuân Son là điểm kết thúc quan trọng nhất trên hàng công.

Trước đây, Quang Hải thường là cái tên được truyền thông khu vực nhắc tới nhiều nhất trước những trận lớn. Hiện tại, đối thủ còn phải đối diện với một câu hỏi trực diện hơn: làm thế nào để ngăn Xuân Son ghi bàn.

Vai trò ấy càng quan trọng tại FIFA ASEAN Cup, nơi Việt Nam nằm cùng bảng với Philippines, Thái Lan và Pakistan. Trong thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, một trận đấu không tốt có thể khiến cục diện thay đổi nhanh chóng.

Xuân Son vì thế không chỉ là chân sút số một của tuyển Việt Nam. Anh đang dần trở thành hình ảnh tiêu biểu cho mối đe dọa mà đội bóng của Kim Sang-sik tạo ra ở Đông Nam Á.