Xuân Son rách cơ đùi sau, chia tay FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam 1-0 Philippines.

Trong trận đấu mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với Indonesia ngày 26/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 59. Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau. Thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Với thời gian nghỉ nói trên, Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất đáng kể với đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

“Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy.

Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Việt Nam. Được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son”, Nguyễn Xuân Son viết trên trang Facebook cá nhân.

Xuân Son được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27/9. (Ảnh: VFF)

Chấn thương xảy ra ở phút 57, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Theo nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đồng ý để tiền đạo này rời đội tuyển và trở về Việt Nam trong ngày 28/9, qua đó tiếp tục quá trình điều trị, hồi phục chấn thương.

Phòng Các đội tuyển quốc gia đang phối hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để hoàn thiện những thủ tục liên quan, bảo đảm Xuân Son có thể về nước đúng kế hoạch.

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