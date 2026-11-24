Tiền đạo Xuân Son được đề cử Quả bóng Vàng châu Á 2026.

Tạp chí Sports Weekly (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng châu Á 2026. Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam được lựa chọn góp mặt trong cuộc bình chọn năm nay.

Đây là lần đầu tiên tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử giải thưởng cá nhân đáng chú ý này. Sự góp mặt của Xuân Son bên cạnh nhiều tên tuổi lớn như Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in hay Mehdi Taremi cho thấy anh đang nhận được sự quan tâm ở cấp độ bóng đá châu lục.

Danh sách năm nay quy tụ nhiều ngôi sao nổi bật của các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Hàn Quốc có 4 đại diện, gồm Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in và Hwang In-beom. Trong khi đó, Nhật Bản dẫn đầu về số lượng với 6 cầu thủ được đề cử, đáng chú ý có Daichi Kamada, Kaishu Sano và Ayase Ueda.

Australia đóng góp 4 ứng viên, còn Iran có 3 cầu thủ góp mặt. Bên cạnh Nguyễn Xuân Son, khu vực Đông Nam Á cũng có những đại diện đáng chú ý như Kevin Diks (Indonesia) và Nicolas Mickelson (Thái Lan).

Theo thể lệ, các ứng viên được đánh giá dựa trên thành tích trong giai đoạn từ ngày 1/9/2025 đến ngày 31/8/2026. Những tiêu chí quan trọng bao gồm màn trình diễn cá nhân, đóng góp vào thành tích chung của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, cùng tinh thần thể thao.

Đáng chú ý, giải thưởng Quả bóng Vàng châu Á 2026 có sự tham gia đồng tổ chức của Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) và AIPS Asia, qua đó mở rộng phạm vi bình chọn.

Việc Nguyễn Xuân Son trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách 30 ứng viên là dấu mốc đối với cá nhân tiền đạo này. Đây cũng là cơ hội để chân sút của Thép Xanh Nam Định ghi thêm dấu ấn trên bản đồ bóng đá châu Á, khi được đặt cạnh những ngôi sao hàng đầu của khu vực.