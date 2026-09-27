Xuân Son nguy cơ nghỉ hết FIFA ASEAN Cup 2026

Chiến thắng ở lượt mở màn bảng B không trọn vẹn với tuyển Việt Nam khi Nguyễn Xuân Son phải rời sân ở phút 60. Tiền đạo 29 tuổi không thể tiếp tục thi đấu và nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết vấn đề của học trò nhiều khả năng liên quan đến cơ. "Tôi tin rằng đó là một dạng căng cơ nên đã quyết định rút cậu ấy ra sân", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Mức độ chấn thương vẫn cần được kiểm tra thêm, nhưng khả năng Xuân Son tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 đang bị đặt dấu hỏi. Trước mắt, anh có nguy cơ vắng mặt ở cuộc đối đầu Thái Lan ngày 29/9.

Nếu quá trình hồi phục kéo dài, chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định còn có thể lỡ trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2/10, thậm chí phần còn lại của giải. FIFA ASEAN Cup chỉ chọn đội nhất bảng vào chung kết, còn đội nhì đá trận tranh hạng ba ngày 5/10.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải rời sân vì chấn thương ở phút 60 trận Việt Nam thắng Philippines 1-0. Ảnh: VFF.

Nguy cơ mất Xuân Son là tổn thất đáng kể với hàng công tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026 mới đây, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil ghi 5 bàn, cùng Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới và góp công giúp đội tuyển bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Phong độ ấy giúp chân sút 29 tuổi tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik và được trao vai trò đội phó tại FIFA ASEAN Cup. Trước Philippines, anh đá chính trên hàng công trước khi chấn thương buộc Ban huấn luyện phải thay đổi nhân sự từ đầu hiệp 2.

Đây cũng là lần thứ 2 Xuân Son gặp vấn đề thể trạng trong tháng 9. Trước khi lên tuyển, anh từng vắng mặt ở vòng 2 V-League vì chấn thương cổ chân, nhưng kịp bình phục để cùng đội tuyển sang Indonesia.

Tình trạng của Xuân Son vì thế trở thành mối quan tâm lớn trước trận gặp Thái Lan. Tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho cuộc đối đầu có ý nghĩa trực tiếp tới cuộc đua ngôi đầu bảng B, trong khi khả năng ra sân của trung phong chủ lực vẫn còn bỏ ngỏ.