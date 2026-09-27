Xuân Son nguy cơ lỡ hẹn phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026

Tiền đạo Xuân Son chấn thương trong trận gặp Philippines tối 26.9. Ảnh: VFF

Tối 26.9, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn này đi kèm với tổn thất nặng nề khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương.

Cụ thể, sau một pha tăng tốc và bứt tốc ở phút 59 để chuyền bóng cho Đình Bắc, Xuân Son bất ngờ bị đau, ôm bắp đùi và ngã ra sân. Ngay sau tình huống này, anh phải rời sân trong sự thất vọng khi kéo áo che mặt, nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Chân sút gốc Brazil đã được các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam chăm sóc và chườm đá tạm thời ngay tại sân. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Xuân Son bị chấn thương gân khoeo, xảy ra khi tình trạng cơ hoặc gân ở mặt sau đùi bị kéo giãn quá mức hay rách do vận động mạnh, hoặc va chạm đột ngột.

Sáng 27.9, tiền đạo này đã được đưa đi bệnh viện tại Indonesia để chụp MRI nhằm xác định cụ thể tình trạng và mức độ chấn thương. Theo giới chuyên môn, nếu đúng là chấn thương gân khoeo, Xuân Son sẽ phải nói lời chia tay sớm với giải đấu do chấn thương này cần từ 6 tuần đến 3 tháng để hồi phục hoàn toàn.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận về mặt chiến thuật và chuyên môn, Xuân Son là một cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển, nên việc cậu ấy phải rời sân là điều vô cùng đáng tiếc. Sự vắng mặt của chân sút sinh năm 1997 sẽ là bài toán hóc búa cho ban huấn luyện.

Xuân Son không chỉ là “thủ lĩnh tinh thần” khi Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt, mà còn là mắt xích quan trọng trên hàng công nhờ khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm sắc bén. Nếu chân sút 29 tuổi không thể thi đấu, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán lại phương án nhân sự cho hàng công.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu rất quan trọng với đại kình địch Thái Lan vào ngày 29.9 tới, trong bối cảnh “Voi chiến” đã có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan.