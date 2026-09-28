Xuân Son nghỉ thi đấu trong bao lâu?

Sau khi bị đau và phải rời sân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27/9.

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào hôm nay (28/9) nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, trong trận đấu gặp Philippines (Ảnh: VFF)

Thông tin từ VFF, Phòng Các đội tuyển quốc gia đã phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam.

"VFF và đội tuyển Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời chúc Xuân Son sớm bình phục, trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất", theo thông cáo của VFF.