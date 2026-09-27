Xuân Son nghỉ hết FIFA ASEAN Cup 2026

Xuân Son tập tễnh rời sân ở trận gặp Philippines tối 26/9. Ảnh: Minh Chiến.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin Nguyễn Xuân Son rách cơ đùi sau trong trận tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tối 27/9 ở bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Chấn thương này khiến tiền đạo sinh năm 1997 phải rời xa sân cỏ từ 4 tới 6 tuần. Giải đấu chính thức khép lại với Xuân Son.

Theo nguyện vọng của trung phong thuộc biên chế CLB Nam Định, HLV Kim Sang-sik cho Xuân Son về Việt Nam ngày 28/9 để điều trị và hồi phục. Phòng Các Đội tuyển Quốc gia đang phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cũng là ban tổ chức giải, hoàn tất các thủ tục cần thiết để cầu thủ 29 tuổi trở về Việt Nam theo kế hoạch.

Xuân Son (áo đỏ) cùng bác sĩ Huy Thọ (áo xanh) của tuyển Việt Nam thăm khám chấn thương tại bệnh viện ở Indonesia. Ảnh: VFF.

Sáng 27/9, VFF đưa Xuân Son đi kiểm tra y tế. Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Sijalak Harupa, Bandung (Indonesia), khi sao nhập tịch Brazil bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, Xuân Son vẫn tiếp tục thi đấu và rời sân ở phút 60 sau nỗ lực đi bóng, với vẻ mặt nhăn nhó khi phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ Trần Huy Thọ.

Ở pha bóng này, Xuân Son đang đi bóng và ngã dù không chịu tác động từ bất kỳ cầu thủ nào khác. "Tôi nghĩ cậu ấy chấn thương gân kheo. Tôi phải rút Son ra ngay và phần nào ảnh hưởng đến kỹ chiến thuật của đội. Toàn đội rất buồn khi thêm một cầu thủ quan trọng nữa chấn thương", HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở phần họp báo sau trận.

"Nhưng đây không phải chấn thương nghiêm trọng và tuyển Việt Nam vẫn có phương án thay thế. Nếu Son phải nghỉ, các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ làm được điều đó. Ngoài 11 cái tên đá chính, mọi cầu thủ khác đều có giá trị. Tất cả đang nỗ lực vì màu cờ sắc áo", ông nói tiếp.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: VFF.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.