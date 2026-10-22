Xuân Son mở cơ sở kinh doanh tại Hà Nội

Xuân Son và vợ Marcele tại lễ khai trương cơ sở kinh doanh ở Hà Nội hôm 20/10. Ảnh: FBNV.

Ngày 20/10, Nguyễn Xuân Son và vợ Marcele khai trương cơ sở kinh doanh mang tên Xuan Silk Aesthetic tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm (Hà Nội).

Theo thông tin được tiền đạo tuyển Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, với các dịch vụ chăm sóc da, tóc, massage và làm móng.

Xuân Son cùng vợ đã chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh trong nhiều tháng trước khi chính thức khai trương. Đây cũng là một trong những hoạt động đầu tư cá nhân đáng chú ý của chân sút đang khoác áo Thép Xanh Nam Định.

Việc mở cơ sở kinh doanh diễn ra trong thời gian Xuân Son chưa thể trở lại thi đấu vì chấn thương. Ngày 26/9, tiền đạo sinh năm 1997 bị rách cơ đùi sau ở trận tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Anh phải rời sân trong hiệp hai, sau đó chia tay đội tuyển để trở về CLB điều trị. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Xuân Son cần khoảng 4-6 tuần hồi phục. Những đánh giá y tế sau đó cho rằng thời gian nghỉ có thể kéo dài đến 8 tuần.

Chấn thương khiến Xuân Son bỏ lỡ phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu tuyển Việt Nam kết thúc ở vị trí thứ tư.

Trước đó, tiền đạo gốc Brazil từng trải qua giai đoạn dài điều trị chấn thương gãy xương chày và xương mác, gặp phải trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan.

Xuân Son là một trong những ngoại binh thành công nhất lịch sử V.League. Mùa 2023/24, anh ghi 31 bàn cho Nam Định, lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam tháng 9/2024, chân sút này tiếp tục gây ấn tượng với 7 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024.

Hiện tại, nhiệm vụ chuyên môn quan trọng nhất của Xuân Son vẫn là hoàn tất quá trình hồi phục, trở lại thi đấu cho Nam Định và cạnh tranh vị trí trên hàng công tuyển Việt Nam.